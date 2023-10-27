Рада хочет запретить «1С» — Finance.ua

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Рада хочет запретить «1С»

Казна и Политика
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Рада хочет запретить «1С»
Рада хочет запретить «1С»
Верховная Рада предлагает запретить в Украине продажу российского программного обеспечения «1С».
Соответствующий законопроект № 10 186 зарегистрирован в Верховной Раде.

Что предлагают депутаты

Законопроект запрещает продажу на территории Украины налоговой и бухгалтерской программы «1С», созданной с использованием программного кода, написанного на языке страны-агрессора.
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Законопроект также предлагает установить, что приобретенное (введенное в обращение) до вступления в силу настоящего закона программное обеспечение (электронные поставки) для налогового и бухгалтерского учета, при создании которого был использован программный код, написанный на языке страны агрессора, может использоваться предприятиями (кроме государственных и коммунальных) на законных основаниях.

Размеры штрафов

Согласно положениям законопроекта, за использование программы будет предусмотрено наложение штрафа в размере 1000 минимальных заработных плат.
За повторное нарушение в течение года — 2000 минимальных зарплат (такая же сумма штрафа остается и в случае нарушения в третий и более раз в год).
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Как отмечается в пояснительной записке к документу, несмотря на введенные санкционные меры против российской федерации, предприятия продолжают использовать российский «1C» и его аналоги.
«В Украине сохранилось их доминирующее положение на рынке, а это более 80% бизнеса (с объемом услуг на сумму более полумиллиарда гривен), которые так или иначе остаются пользователями и продолжают покупать для налогового и бухгалтерского учета программное обеспечение (электронные поставки), программный код (компилятор) в котором написан на языке страны агрессора», — говорится в пояснительной записке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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