Рада хочет запретить «1С» — Finance.ua

Рада хочет запретить «1С» Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Рада хочет запретить «1С»

Верховная Рада предлагает запретить в Украине продажу российского программного обеспечения «1С».

Что предлагают депутаты

Законопроект запрещает продажу на территории Украины налоговой и бухгалтерской программы «1С», созданной с использованием программного кода, написанного на языке страны-агрессора.

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Законопроект также предлагает установить, что приобретенное (введенное в обращение) до вступления в силу настоящего закона программное обеспечение (электронные поставки) для налогового и бухгалтерского учета, при создании которого был использован программный код, написанный на языке страны агрессора, может использоваться предприятиями (кроме государственных и коммунальных) на законных основаниях.

Размеры штрафов

Согласно положениям законопроекта, за использование программы будет предусмотрено наложение штрафа в размере 1000 минимальных заработных плат.

За повторное нарушение в течение года — 2000 минимальных зарплат (такая же сумма штрафа остается и в случае нарушения в третий и более раз в год).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, несмотря на введенные санкционные меры против российской федерации, предприятия продолжают использовать российский «1C» и его аналоги.

«В Украине сохранилось их доминирующее положение на рынке, а это более 80% бизнеса (с объемом услуг на сумму более полумиллиарда гривен), которые так или иначе остаются пользователями и продолжают покупать для налогового и бухгалтерского учета программное обеспечение (электронные поставки), программный код (компилятор) в котором написан на языке страны агрессора», — говорится в пояснительной записке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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