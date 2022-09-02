Альтернатива 1С. Дубилет запускает экосистему для автоматизации бизнеса — Finance.ua
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Альтернатива 1С. Дубилет запускает экосистему для автоматизации бизнеса

Личные финансы
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Альтернатива 1С. Дубилет запускает экосистему для автоматизации бизнеса
Альтернатива 1С. Дубилет запускает экосистему для автоматизации бизнеса
Один из основателей monobank Дмитрий Дубилет анонсировал запуск нового бизнес-проекта в Украине Navkolo.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Идея бизнеса, по словам Дубилета, появилась как альтернатива российским сервисам для бухгалтерии и автоматизации торговли, наподобие 1С и других программ. В планах далее — появление других сервисов для разных функций и сегментов.
«Даже если не считать, что 1С — российское творение, украинский бизнес уже давно должен отказаться от этих ужасных программ 90-х годов. 1С — это долго, дорого, неудобно. Любой шаг требует привлечения программистов. Вырви-глаз интерфейсы. Нет доступа со смартфона», — говорит он.
В то же время, Дубилет отметил, что Navkolo не создает сервисы самостоятельно, а отбирает продукты других украинских компаний и интегрирует их.
«Когда какой-то сервис интегрирован в Navkolo, это значит, что он прошел нашу проверку на юзабилите, функциональность, перспективы развития и т.д.», — подчеркнул он.
Сейчас запускаются два модуля:
  • Navkolo.Бухгалтерия. Реализация, приобретение, необоротные активы. Зарплата и персонал. Налоги, отчетность. Запасы и производство. Касса и банк. Интеграция с клиент-банком. ВЭД, импорт-экспорт. Партнер — Bookkeeper.
  • Navkolo.Торговля. Складской учет. Работа с ценами. Расчеты с клиентами и поставщиками. Подключение оборудования. Кадровый учёт. CRM. Ведение расходов. Подробная аналитика. Партнер — DNTrade.

Тарифы

Альтернатива 1С. Дубилет запускает экосистему для автоматизации бизнеса
По материалам:
Finance.ua
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