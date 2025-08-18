Рада должна направить налоги со сверхдоходов банков на дофинансирование Укрзализныци — депутат — Finance.ua
Рада должна направить налоги со сверхдоходов банков на дофинансирование Укрзализныци — депутат

Для поддержки работы «Укрзализныци» нужно принять законопроект на дофинансирование компании на 8 млрд грн сверхприбылей банков.
Об этом сообщает народный депутат Людмила Буймистер.
Сейчас ведутся дискуссии вокруг 8 миллиардов гривен — суммы, которую якобы можно распределить либо на финансирование боевых бригад из столичного бюджета, либо на дофинансирование работы Укрзализныци.
И как будто перед нами стоит жесткий выбор:
  • Киев уже финансирует и обеспечивает большое количество боевых бригад.
  • Укрзализныця выполняет не менее критическую функцию — военная логистика, снабжение, эвакуация, перевозка военных, а также детей и гражданских во время войны", — написала она.
По ее словам, для миллионов украинцев, в том числе и военных, железная дорога является единственной возможностью повидаться с родными и близкими, которые сейчас за границей. Без многочасовых очередей на границах, без изнурительных ожиданий.
Повышать тарифы на перевозку для бизнеса сегодня значит добить и без того обескровленную экономику, где предприятия задыхаются под давлением войны, нелепого государственного управления и давления правоохранительных органов.
Если бизнес остановится, мы потеряем как налоги, которые сегодня финансируют Вооруженные Силы Украины / The Armed Forces of Ukraine, так и помощь армии от бизнеса. К тому же, если разобраться по сути, это не деньги из бюджета Киева, а из сверхприбылей банков, уже перевыполнивших бюджетный план.
С этой проблемой нужно будет разбираться отдельно, но сейчас единственный выход — принятие норм законопроекта № 13439−3, которые предусматривают направление этих 8 миллиардов в Резервный фонд Укрзализныци за счет перевыполнения налога на прибыль предприятий.
«Главное: это не ударит по бюджету столицы и не отберет деньги у боевых бригад, которые уже финансируются из бюджета Киева. Ни город, ни армия ничего не теряют. Укрзализныця — это артерия страны. Без нее не будет ни стабильной логистики, ни мобильности, ни победы», рузюмировала нардеп.
