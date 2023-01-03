Работу в Латвии нашли по меньшей мере 11 тысяч украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работу в Латвии нашли по меньшей мере 11 тысяч украинцев

Личные финансы
11
С момента полномасштабного вторжения россии в Украину по меньшей мере 11 тыс. жителей Украины нашли работу в Латвии, сообщила директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне в интервью Латвийскому телевидению.
Такая статистика обусловлена тем, что до сих пор от украинцев в Латвии поступило примерно 11 000 тыс. просьб о разрешении на трудоустройство.
Отрасли, где заняты украинцы, самые разные: сфера услуг, производство и другие.
Как сообщалось, Сейм решил, что с 1 января 2024 года граждане Украины, вступившие в трудовые правовые отношения в Латвии, не будут обязаны посещать уроки латышского языка.
По материалам:
uamedia
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.