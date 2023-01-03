Работу в Латвии нашли по меньшей мере 11 тысяч украинцев — Finance.ua

Работу в Латвии нашли по меньшей мере 11 тысяч украинцев Сегодня 05:29 — Личные финансы

С момента полномасштабного вторжения россии в Украину по меньшей мере 11 тыс. жителей Украины нашли работу в Латвии, сообщила директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне в интервью Латвийскому телевидению.

Такая статистика обусловлена тем, что до сих пор от украинцев в Латвии поступило примерно 11 000 тыс. просьб о разрешении на трудоустройство.

Отрасли, где заняты украинцы, самые разные: сфера услуг, производство и другие.

Как сообщалось, Сейм решил, что с 1 января 2024 года граждане Украины, вступившие в трудовые правовые отношения в Латвии, не будут обязаны посещать уроки латышского языка.

uamedia По материалам:

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