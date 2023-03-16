Работодатели предлагают кандидатам со знанием ChatGPT от 9 000 до 120 000 гривен — Finance.ua

Работодатели предлагают кандидатам со знанием ChatGPT от 9 000 до 120 000 гривен Сегодня 16:02 — Личные финансы

Работодатели предлагают кандидатам со знанием ChatGPT от 9 000 до 120 000 гривен

Work.ua проанализировал вакансии, в которых работодатели указывают в условиях знание ChatGPT, и определил сферы, где востребован искусственный интеллект, и сколько предлагают за использование его в работе.

Не успел ChatGPT нашуметь в Украине, как работодатели стали искать кандидатов, умеющих с ним работать. На Work.ua уже размещено 16 вакансий.

Напомним, ChatGPT официально появился в Украине 18 февраля 2023 года.

В каких категориях размещают вакансии, где работодатели указывают о знании ChatGPT:

«Маркетинг, реклама, PR».

«ІТ, компьютеры, интернет».

«СМИ, издательство, полиграфия».

«Продажи, закупки».

«Управление персоналом, HR».

Должности, на которые ищут специалистов со знанием ChatGPT, зарплаты и условия:

Project manager, 80 000-120 000 грн — знание ChatGPT будет преимуществом.

Директор по маркетингу, 40 000-80 000 грн — должен использовать новинки технологий: ChatGPT, Midjourney и другие ИИ.

SEO Specialist, 35 000 грн — плюсом будет работа с сервисами оптимизации контента с ChatGPT.

Clients Recruiter, 15 000-45 000 грн — предоставляют кандидату подписку на ChatGPT в качестве профессионального инструмента для работы.

Community Manager, SMM, 28 000 грн — написание контента с помощью ChatGPT.

Copywriter, 25 000-30 000 грн — работа с ChatGPT для оптимизации процессов и написания текстов.

Контент-менеджер, 26 000-28 000 грн — SEO-оптимизация карточки товара с помощью ChatGPT.

Lead Generation Manager, 9 000-17 000 грн — обязанности формирования cover letter, в том числе с помощью ChatGPT; Advanced English level в переписке или использовании AI — ChatGPT.

Python Developer — ищут Strong Middle Python разработчика для back-end интеграции с ChatGPT и подобными сервисами.

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Найти перечень вакансий со знанием ChatGPT можно на Work.ua по ключевому слову в строке поиска или по ссылке

Как видим, искусственный интеллект пока еще работу не отбтрает и без людей не работает, однако уже помогает зарабатывать.

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