Работодатели предлагают кандидатам со знанием ChatGPT от 9 000 до 120 000 гривен — Finance.ua
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Работодатели предлагают кандидатам со знанием ChatGPT от 9 000 до 120 000 гривен

Личные финансы
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Работодатели предлагают кандидатам со знанием ChatGPT от 9 000 до 120 000 гривен
Работодатели предлагают кандидатам со знанием ChatGPT от 9 000 до 120 000 гривен
Work.ua проанализировал вакансии, в которых работодатели указывают в условиях знание ChatGPT, и определил сферы, где востребован искусственный интеллект, и сколько предлагают за использование его в работе.
Не успел ChatGPT нашуметь в Украине, как работодатели стали искать кандидатов, умеющих с ним работать. На Work.ua уже размещено 16 вакансий.
Напомним, ChatGPT официально появился в Украине 18 февраля 2023 года.
В каких категориях размещают вакансии, где работодатели указывают о знании ChatGPT:
  • «Маркетинг, реклама, PR».
  • «ІТ, компьютеры, интернет».
  • «СМИ, издательство, полиграфия».
  • «Продажи, закупки».
  • «Управление персоналом, HR».
Должности, на которые ищут специалистов со знанием ChatGPT, зарплаты и условия:
  • Project manager, 80 000-120 000 грн — знание ChatGPT будет преимуществом.
  • Директор по маркетингу, 40 000-80 000 грн — должен использовать новинки технологий: ChatGPT, Midjourney и другие ИИ.
  • SEO Specialist, 35 000 грн — плюсом будет работа с сервисами оптимизации контента с ChatGPT.
  • Clients Recruiter, 15 000-45 000 грн — предоставляют кандидату подписку на ChatGPT в качестве профессионального инструмента для работы.
  • Community Manager, SMM, 28 000 грн — написание контента с помощью ChatGPT.
  • Copywriter, 25 000-30 000 грн — работа с ChatGPT для оптимизации процессов и написания текстов.
  • Контент-менеджер, 26 000-28 000 грн — SEO-оптимизация карточки товара с помощью ChatGPT.
  • Lead Generation Manager, 9 000-17 000 грн — обязанности формирования cover letter, в том числе с помощью ChatGPT; Advanced English level в переписке или использовании AI — ChatGPT.
  • Python Developer — ищут Strong Middle Python разработчика для back-end интеграции с ChatGPT и подобными сервисами.

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Найти перечень вакансий со знанием ChatGPT можно на Work.ua по ключевому слову в строке поиска или по ссылке.
Как видим, искусственный интеллект пока еще работу не отбтрает и без людей не работает, однако уже помогает зарабатывать.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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