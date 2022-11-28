Работников будут сообщать о смене собственника предприятия: Кабмин принял документ — Finance.ua

Работников будут сообщать о смене собственника предприятия: Кабмин принял документ Сегодня 14:01 — Личные финансы

Работников будут сообщать о смене собственника предприятия: Кабмин принял документ

Кабинет Министров Украины поддержал проект закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины о правопреемстве в трудовых отношениях».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«В соответствии с Соглашением об ассоциации Украина обязалась постепенно приблизить свое законодательство к праву, стандартам и практике Европейского Союза в сфере занятости, социальной политики и равных возможностей. Поэтому проект закона разработан для гармонизации украинского и европейского законодательства. В частности, этот документ должен установить обязанность работодателя безотлагательно сообщать работникам об изменении собственника предприятия», — сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Законопроектом определяется правопреемство в трудовых отношениях, которым является продолжение трудовых отношений с работниками в случае смены собственника предприятия, учреждения, организации, их реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования), смены собственника имущества или его частей, используемых работодателем-физическим лицом в предпринимательской деятельности.

В случае такого правопреемства трудовые отношения работников продолжаются с правопреемником.

Что это значит для работников

Законопроектом устанавливается обязанность работодателя продлевать действие трудового договора в случае передачи собственником бизнеса или его частей другому лицу, а также информирование работодателями работников и их представителей о:

дате (ориентировочной дате) и причинах правопреемства;

правовые, экономические (технологические, структурные) и социальные последствия правопреемства или последствия аналогичного характера, а также действия, которые будут влиять на трудовые права работников.

Предусмотрено, что правопреемник обязан в письменном виде или в электронной форме предоставить работникам и их представителям указанную выше информацию не позднее чем за десять рабочих дней до начала действий, влияющих на трудовые права и интересы работников.

Законопроектом предусматривается возможность работников и их представителей инициировать консультации с работодателем о причинах принятия решения о правопреемстве и его правовых, экономических и социальных последствиях для работников, а также меры, которые планируется ввести во избежание этих последствий или их смягчение.

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