Работников будут сообщать о смене собственника предприятия: Кабмин принял документ — Finance.ua

Работников будут сообщать о смене собственника предприятия: Кабмин принял документ
Кабинет Министров Украины поддержал проект закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины о правопреемстве в трудовых отношениях».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«В соответствии с Соглашением об ассоциации Украина обязалась постепенно приблизить свое законодательство к праву, стандартам и практике Европейского Союза в сфере занятости, социальной политики и равных возможностей. Поэтому проект закона разработан для гармонизации украинского и европейского законодательства. В частности, этот документ должен установить обязанность работодателя безотлагательно сообщать работникам об изменении собственника предприятия», — сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Законопроектом определяется правопреемство в трудовых отношениях, которым является продолжение трудовых отношений с работниками в случае смены собственника предприятия, учреждения, организации, их реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования), смены собственника имущества или его частей, используемых работодателем-физическим лицом в предпринимательской деятельности.
В случае такого правопреемства трудовые отношения работников продолжаются с правопреемником.
Что это значит для работников
Законопроектом устанавливается обязанность работодателя продлевать действие трудового договора в случае передачи собственником бизнеса или его частей другому лицу, а также информирование работодателями работников и их представителей о:
- дате (ориентировочной дате) и причинах правопреемства;
- правовые, экономические (технологические, структурные) и социальные последствия правопреемства или последствия аналогичного характера, а также действия, которые будут влиять на трудовые права работников.
Предусмотрено, что правопреемник обязан в письменном виде или в электронной форме предоставить работникам и их представителям указанную выше информацию не позднее чем за десять рабочих дней до начала действий, влияющих на трудовые права и интересы работников.
Законопроектом предусматривается возможность работников и их представителей инициировать консультации с работодателем о причинах принятия решения о правопреемстве и его правовых, экономических и социальных последствиях для работников, а также меры, которые планируется ввести во избежание этих последствий или их смягчение.
Кстати, если вас интересует быстрая ссуда к зарплате, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Поделиться новостью