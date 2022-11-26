Можно ли трудоустроиться, если не уволен с предыдущего места работы — Finance.ua
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Можно ли трудоустроиться, если не уволен с предыдущего места работы

Личные финансы
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Можно ли трудоустроиться, если не уволен с предыдущего места работы
Можно ли трудоустроиться, если не уволен с предыдущего места работы
Из-за активных военных действий многие работодатели были вынуждены изменить условия организации труда и приостановить на период военного положения действие трудовых договоров или объявить простой.
Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.

Что предполагает закон?

С 19 июля 2022 года в соответствии с Законом Украины № 2352-IX работники, не уволенные с основного места работы, но не занятые выполнением работы на таком рабочем месте, имеют полное право устроиться по совместительству на полную ставку, в том числе в государственное или коммунальное предприятие при условии, что коллективным трудовым договором в таком предприятии не предусмотрены ограничения относительно совместительства.
Воспользоваться таким правом можно, в частности, в случае:
  • объявления по основному месту работы простоя;
  • пребывания работника в отпуске без сохранения заработной платы («за свой счет») на период военного положения;
  • приостановления действия трудового контракта.
«Тем не менее, следует учитывать, что ограничения относительно совместительства могут быть предусмотрены другими законами, коллективным договором или соглашением сторон. Так, согласно Закону Украины „О предотвращении коррупции“, не уволенные с основного места работы лица не могут устроиться на государственную службу», — добавляют авторы.
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Однако если соответствующие ограничения отсутствуют, но работодатель отказывается принимать работника по совместительству, необходимо требовать от него мотивированный письменный отказ для дальнейшего обращения за защитой нарушенных прав в Гоструда или суде, поскольку такой отказ является незаконным.
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По материалам:
Finance.ua
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