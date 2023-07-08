Работники со всего мира массово выбирают криптовалюты для получения зарплаты — Finance.ua

Работники со всего мира массово выбирают криптовалюты для получения зарплаты
Политическое и экономическое напряжение по всему миру заставляет работников разных отраслей выбирать криптовалюту как способ получения зарплаты. Таким образом люди надеются застраховать свои средства от всех видов нестабильности.
Об этом заявил соучредитель и гендиректор goLance Майкл Брукс.
Среди факторов, спровоцировавших резкий рост выплаты зарплат в криптовалютах, Брукс выделил признание цифровых активов законными способами оплаты, рост образованности пользователей в области блокчейна и новые технологические разработки.
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«Некоторые регионы, переживающие политическую нестабильность, гиперинфляцию или проблемы в финансовой системе, используют криптовалюты как альтернативное средство осуществления транзакций», — подчеркнул Майкл Брукс.
По словам гендиректора goLance, в 2021 году goLance произвела менее 5% выплат в криптовалюте для сотрудников, 10% - в 2022 году и, как ожидается, 17% - в 2023 году.
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