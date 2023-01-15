Работники Microsoft получат неограниченный отпуск — Finance.ua

Работники Microsoft получат неограниченный отпуск Сегодня 18:40 — Мир

Microsoft больше не потребует от американских сотрудников официально регистрировать отпуск благодаря новой политике дискреционного отпуска.

Как сообщает The Verge , корпорация называет свой неограниченный отпуск «дискреционным отпуском», и он будет применяться ко всем штатным работникам из США.

С 16 января даже новым сотрудникам Microsoft больше не нужно будет ждать, чтобы получить отпуск.

Помимо нововведений, корпорация по-прежнему оставляет за сотрудниками 10 корпоративных отпусков в год, больничные дни и отгулы, в том числе из-за потери близких людей или связанных с исполнением обязанностей присяжных.

Работники, накопившие неиспользованные отпуска (еще по старой системе), получат единовременную выплату в апреле.

Сотрудники Microsoft, работающие на почасовой оплате, а также штатные сотрудники за пределами США не получают неограниченный отпуск. Корпорация объясняет это федеральными законами и законами штата о зарплате и часах работы, а также особенностями законодательства разных стран.

Microsoft не первая крупная технологическая компания, которая ввела неограниченный отпуск. Salesforce, LinkedIn, принадлежащий Microsoft, Oracle и Netflix предлагают такую же политику неограниченного отпуска для сотрудников.

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НВ По материалам:

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