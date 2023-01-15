Работники Microsoft получат неограниченный отпуск — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работники Microsoft получат неограниченный отпуск

Мир
51
Microsoft больше не потребует от американских сотрудников официально регистрировать отпуск благодаря новой политике дискреционного отпуска.
Как сообщает The Verge, корпорация называет свой неограниченный отпуск «дискреционным отпуском», и он будет применяться ко всем штатным работникам из США.
С 16 января даже новым сотрудникам Microsoft больше не нужно будет ждать, чтобы получить отпуск.
Помимо нововведений, корпорация по-прежнему оставляет за сотрудниками 10 корпоративных отпусков в год, больничные дни и отгулы, в том числе из-за потери близких людей или связанных с исполнением обязанностей присяжных.
Работники, накопившие неиспользованные отпуска (еще по старой системе), получат единовременную выплату в апреле.
Сотрудники Microsoft, работающие на почасовой оплате, а также штатные сотрудники за пределами США не получают неограниченный отпуск. Корпорация объясняет это федеральными законами и законами штата о зарплате и часах работы, а также особенностями законодательства разных стран.
Microsoft не первая крупная технологическая компания, которая ввела неограниченный отпуск. Salesforce, LinkedIn, принадлежащий Microsoft, Oracle и Netflix предлагают такую же политику неограниченного отпуска для сотрудников.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.