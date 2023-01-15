Работники Microsoft получат неограниченный отпуск — Finance.ua

Работники Microsoft получат неограниченный отпуск
Microsoft больше не потребует от американских сотрудников официально регистрировать отпуск благодаря новой политике дискреционного отпуска.
Как сообщает The Verge, корпорация называет свой неограниченный отпуск «дискреционным отпуском», и он будет применяться ко всем штатным работникам из США.
С 16 января даже новым сотрудникам Microsoft больше не нужно будет ждать, чтобы получить отпуск.
Помимо нововведений, корпорация по-прежнему оставляет за сотрудниками 10 корпоративных отпусков в год, больничные дни и отгулы, в том числе из-за потери близких людей или связанных с исполнением обязанностей присяжных.
Работники, накопившие неиспользованные отпуска (еще по старой системе), получат единовременную выплату в апреле.
Сотрудники Microsoft, работающие на почасовой оплате, а также штатные сотрудники за пределами США не получают неограниченный отпуск. Корпорация объясняет это федеральными законами и законами штата о зарплате и часах работы, а также особенностями законодательства разных стран.
Microsoft не первая крупная технологическая компания, которая ввела неограниченный отпуск. Salesforce, LinkedIn, принадлежащий Microsoft, Oracle и Netflix предлагают такую же политику неограниченного отпуска для сотрудников.
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