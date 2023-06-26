Работникам польских Biedronka в июле повысят зарплаты: кто и сколько будет получать — Finance.ua

Работникам польских Biedronka в июле повысят зарплаты: кто и сколько будет получать Сегодня 18:30 — Личные финансы

Работникам польских Biedronka в июле повысят зарплаты: кто и сколько будет получать

С июля 2023 года сеть супермаркетов Biedronka в Польше повысит зарплаты примерно 60 тысячам своих работников. А это более 75% общего штата компании.

Об этом сообщает PAP

Повышение заработной платы будет продолжением процесса увеличения, на который Biedronka выделяла около 650 миллионов злотых ежегодно.

Кто получит повышение и каковы суммы?

На повышение заработной платы в Biedronka могут претендовать люди, работающие на должностях:

кассира,

продавца-кассира,

работника магазина,

заместителя заведующего магазином.

Повышение заработной платы получат бригады 17 распределительных пунктов сети.

Так, с июля 2023 года кассир-продавец, который начинает работать в сети, будет зарабатывать от 4050 до 4400 злотых брутто, а если он имеет стаж более трех лет, то от 4200 до 4650 злотых брутто.

Сотрудники распределительных центров Biedronka также получат повышение зарплаты. Рабочий склада с наименьшим стажем сможет рассчитывать на 4 400 — 4 700 злотых брутто, а административно-складской инспектор — на 5 050 — 5 350 злотых брутто. В то же время, через три года эти ставки увеличатся до 4 850 — 5 150 злотых и 5 350 — 5 650 злотых соответственно.

Напомним, с 1 января 2023 года минимальная оплата труда в Польше составляет 3490 злотых в месяц и 22,80 злотых в час работы. А уже 1 июля она будет равна 3 600 злотых в месяц и 23,50 злотых в час.

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Телеканал 24 По материалам:

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