Работникам "Армии восстановления" выплатили уже более 30 млн грн — Finance.ua

Работникам "Армии восстановления" выплатили уже более 30 млн грн Сегодня 09:13 — Личные финансы

Работникам "Армии восстановления" выплатили уже более 30 млн грн

Государство выплатило более 30 млн грн безработным за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления».

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«На сегодняшний день в „Армию восстановления“ привлечено уже более 5 тысяч безработных в 10 областях. Государство выплатило им за выполнение общественно полезных работ более 30 млн грн, в том числе с начала 2023 года — 6,3 млн грн. В этом году правительство увеличило финансирование на выполнение таких работ до 104 млн грн. И надеемся, что другие регионы, в которых еще не производятся общественно полезные работы, в ближайшее время присоединятся к этому проекту, а в областях, где они уже начаты, будут активнее привлекать к ним безработных», — рассказала Татьяна Бережная.

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За выполнение таких работ они получают не менее 6700 грн.

Бережная также отметила, что среди безработных, привлекаемых в «Армию восстановления», есть как мужчины, так и женщины в почти равной пропорции, большинство из них — люди в наиболее трудоспособном возрасте 35-50 лет, по профессиональной группе это преимущественно квалифицированные рабочие (сельского и лесного хозяйства, рабочие с инструментом, работники по обслуживанию технологического оборудования и машин).

Где привлечено больше всего безработных

К выполнению таких работ больше всего безработных сейчас привлечено в Полтавской области — почти 1500 человек, Сумской — более 1000 человек, Киевской — более 900 человек, Донецкой — 710 человек.

Виды общественно полезных работ

Работа зависит от потребностей конкретного региона.

В частности, безработных привлекают к разбору завалов и восстановлению жилых домов, поврежденных в результате боевых действий, обустройству подвальных помещений под убежище, фасовке гуманитарной помощи, приготовлению пищи военным, плетению маскировочных сеток.

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