У кого больше: кто вошел в 2023 с самым высоким ростом зарплаты — Finance.ua

У кого больше: кто вошел в 2023 с самым высоким ростом зарплаты Сегодня 21:03 — Личные финансы

У кого больше: кто вошел в 2023 с самым высоким ростом зарплаты

Война и экономический кризис в Украине заставил бизнес оптимизировать свои расходы, и за первые несколько месяцев прошлого года заработные платы в некоторых сферах резко упали. В то время, когда у большинства украинцев зарплата сократилась, а некоторые ее потеряли, были профессии, в которых она выросла на 66%.

Летом прошлого года сервис поиска работы Work.ua провел масштабное исследование заработных плат в военный период. Согласно ему, у 71% украинцев оплата труда значительно или незначительно сократилась, или они совсем остались без дохода. В то время как у 3% респондентов зарплата увеличилась.

Рейтинг роста зарплат по должностям

Средняя зарплата в Украине весь 2022 год держалась на уровне 15 000 грн. Рост же касается должностей, где вознаграждение за труд традиционно установлено значительно выше среднего, за год оно подросло еще больше. Наиболее ощутимо это было для представителей таких профессий:

Должность Медианная ЗП в январе 2022 Медианная ЗП в декабре 2022 Процент роста Офтальмохирург 12 000 20 000 66,67% Химик 12 500 17 750 42,00% Видеомонтажер 15 000 21 250 41,67% Реабилитолог 12 500 17 500 40,00% Водитель-международник 30 000 41 500 38,33% Менеджер ВЭД 20 000 26 500 32,50% Автор текстов 15 125 20 000 32,23%

Несомненно, инфляционные изменения и желание удержать ключевых сотрудников повлияли на пересмотр зарплат. В 2022 году 57% работодателей планировали его провести. Очевидно, часть компаний все-таки обновила зарплаты работникам.

Самые высокооплачиваемые должности в сфере IT

ІТ меньше всего пострадала от кризиса на рынке труда. Здесь всегда были высокие зарплаты, не упали они и в прошлом году. Но есть нюанс: в некоторых категориях зарплаты привязаны к курсу доллара, и они могли измениться не из-за реального увеличения суммы оплаты за труд, а именно из-за перерасчета.

В этой сфере пятерка профессий с наибольшим ростом заработных плат выглядит так:

Должность Медианная ЗП в январе 2022 Медианная ЗП в декабре 2022 Процент роста 3D-визуализатор 21 750 35 000 60,92% web-програмист 22 500 35 000 55,56% full stack программист 47 375 72 000 51,98% программист WordPress 24 150 33 500 38,72% Python-программист 47 500 60 000 26,32%

Пятерка категорий с наибольшим приростом и зарплаты в них:

Категория Медианная ЗП в январе 2022 Медианная ЗП в декабре 2022 Процент роста Сельское хозяйство, агробизнес 16 150 20 000 23,84% Образование, наука 12 500 14 500 16,00% Медицина, фармацевтика 14 000 16 000 14,29% Транспорт, автобизнес 20 000 22 000 10,00% Недвижимость 27 500 30 000 9,09%

В этих категориях самую высокую зарплату в декабре 2022 года предлагали водителю-международнику — 40 000 грн, менеджеру по продаже недвижимости — 31 500 грн, зубному технику — 27 500 грн, менеджеру по продажам в сфере агробизнеса — 22 500 грн, бизнес-тренеру — 2 500 грн.

Справка Finance.ua:

несмотря на неизвестность, большинство работодателей в 2023 году планируют пересмотр зарплат. Рост может составить от 8 до 30% в зависимости от ситуации в стране и конкуренции за специалистов;

Согласно исследованию, более половины опрошенных организаций (58%) сократили численность работников с начала полномасштабной войны. Что касается планов на 2023 год, только 17% организаций планируют сокращение, 35% — не планируют пересмотр численности, еще 25% — затруднились ответить на этот вопрос.

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