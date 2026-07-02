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Работникам аппаратов судов повысят зарплаты — детали

Казна и Политика
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Работникам аппаратов судов повысят зарплаты — детали
Работникам аппаратов судов повысят зарплаты — детали
Кабинет Министров принял постановление о применении дополнительных коэффициентов к должностным окладам государственных служащих аппаратов местных общих судов, работающих в условиях повышенной нагрузки.
Согласно решению, предусмотрены следующие коэффициенты повышения:
  • 1,2 — в случае превышения нагрузки более чем на 50%;
  • 1,3 — в случае превышения более 100%;
  • 1,4 — в случае превышения более 200%.
Перечень судов, на которые будет распространяться действие постановления, будет ежеквартально утверждаться Государственной судебной администрацией Украины по согласованию с Высшим советом правосудия.
Указанные нормы будут действовать временно — на период военного положения и еще в течение шести месяцев после его прекращения.
В судебной системе отмечают, что принятое решение не решает комплексно вопрос оплаты труда работников аппаратов судов, однако является важным шагом в направлении его постепенного повышения.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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