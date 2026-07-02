Работникам аппаратов судов повысят зарплаты — детали Сегодня 12:36 — Казна и Политика Работникам аппаратов судов повысят зарплаты — детали Кабинет Министров принял постановление о применении дополнительных коэффициентов к должностным окладам государственных служащих аппаратов местных общих судов, работающих в условиях повышенной нагрузки. Согласно решению, предусмотрены следующие коэффициенты повышения: 1,2 — в случае превышения нагрузки более чем на 50%; 1,3 — в случае превышения более 100%; 1,4 — в случае превышения более 200%. Перечень судов, на которые будет распространяться действие постановления, будет ежеквартально утверждаться Государственной судебной администрацией Украины по согласованию с Высшим советом правосудия. Указанные нормы будут действовать временно — на период военного положения и еще в течение шести месяцев после его прекращения. В судебной системе отмечают, что принятое решение не решает комплексно вопрос оплаты труда работников аппаратов судов, однако является важным шагом в направлении его постепенного повышения. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Казна и Политика / Работникам аппаратов судов повысят зарплаты — детали