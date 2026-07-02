Работникам аппаратов судов повысят зарплаты — детали Сегодня 12:36 — Казна и Политика

Работникам аппаратов судов повысят зарплаты — детали

Кабинет Министров принял постановление о применении дополнительных коэффициентов к должностным окладам государственных служащих аппаратов местных общих судов, работающих в условиях повышенной нагрузки.

Согласно решению, предусмотрены следующие коэффициенты повышения:

1,2 — в случае превышения нагрузки более чем на 50%;

1,3 — в случае превышения более 100%;

1,4 — в случае превышения более 200%.

Перечень судов, на которые будет распространяться действие постановления, будет ежеквартально утверждаться Государственной судебной администрацией Украины по согласованию с Высшим советом правосудия.

Указанные нормы будут действовать временно — на период военного положения и еще в течение шести месяцев после его прекращения.

В судебной системе отмечают, что принятое решение не решает комплексно вопрос оплаты труда работников аппаратов судов, однако является важным шагом в направлении его постепенного повышения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.