Работник Бучанского РТЦК задекларировал золото на 8 млн гривен и тысячи долларов и евро наличных
Военнослужащий Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Олег Коломиец за 2025 год задекларировал золотые слитки на 7,7 млн грн, 43,5 тыс. долл. и евро наличными.
Об этом говорится в тексте ЭП со ссылкой на декларацию.
При этом его официальный годовой доход составлял 366 тыс. грн.
«Декларация не отвечает на вопрос происхождения этих активов, но показывает, что вокруг системы, которая распоряжается отсрочками, пригодностью и доступом к свободе передвижения, чудом накапливаются средства, которые трудно объяснить и еще труднее не заметить», — отмечается в публикации.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине уровень оплаты труда сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) значительно отличается. Конечная сумма зависит от должности, статуса работника и региона службы. С учетом надбавок отдельные категории могут получать более 40 тыс. грн в месяц.
Денежное довольствие военнослужащих
Размер денежного довольствия военнослужащих ТЦК и СП со всеми надбавками и доплатами зависят от категории и составляют:
- офицерский состав — от 23 689 до 48 359 грн в месяц;
- сержантский состав — 20 590−30 180 грн;
- рядовой состав — 20 183−26 112 грн.
На территориях возможных боевых действий зарплаты сотрудников ТЦК таковы:
- главный специалист — 32 957−37 754 грн/месяц;
- ведущий специалист — 33 049−36 322 грн;
- специалист — 32 361−36 048 грн;
- работники, выполняющие функции обслуживания — 28 690−37 449 грн;
- уборщик, сторож, оператор котельной — 9491−11 149 грн;
- слесарь, электромонтер — 13 500−14 530 грн;
- инспектор по воинскому учету — 11 705−12 590 грн.
