0 800 307 555
ру
Работник Бучанского РТЦК задекларировал золото на 8 млн гривен и тысячи долларов и евро наличных

Казна и Политика
33
Военнослужащий Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Олег Коломиец за 2025 год задекларировал золотые слитки на 7,7 млн ​​грн, 43,5 тыс. долл. и евро наличными.
Об этом говорится в тексте ЭП со ссылкой на декларацию.
При этом его официальный годовой доход составлял 366 тыс. грн.
«Декларация не отвечает на вопрос происхождения этих активов, но показывает, что вокруг системы, которая распоряжается отсрочками, пригодностью и доступом к свободе передвижения, чудом накапливаются средства, которые трудно объяснить и еще труднее не заметить», — отмечается в публикации.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине уровень оплаты труда сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) значительно отличается. Конечная сумма зависит от должности, статуса работника и региона службы. С учетом надбавок отдельные категории могут получать более 40 тыс. грн в месяц.
Денежное довольствие военнослужащих
Размер денежного довольствия военнослужащих ТЦК и СП со всеми надбавками и доплатами зависят от категории и составляют:
  • офицерский состав — от 23 689 до 48 359 грн в месяц;
  • сержантский состав — 20 590−30 180 грн;
  • рядовой состав — 20 183−26 112 грн.
На территориях возможных боевых действий зарплаты сотрудников ТЦК таковы:
  • главный специалист — 32 957−37 754 грн/месяц;
  • ведущий специалист — 33 049−36 322 грн;
  • специалист — 32 361−36 048 грн;
  • работники, выполняющие функции обслуживания — 28 690−37 449 грн;
  • уборщик, сторож, оператор котельной — 9491−11 149 грн;
  • слесарь, электромонтер — 13 500−14 530 грн;
  • инспектор по воинскому учету — 11 705−12 590 грн.
По материалам:
Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems