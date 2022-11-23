Работакси Waymo нового поколения будет введено в эксплуатацию в ближайшие годы (фото) — Finance.ua

Работакси Waymo нового поколения будет введено в эксплуатацию в ближайшие годы (фото) Сегодня 02:50 — Технологии&Авто

Работакси Waymo нового поколения будет введено в эксплуатацию в ближайшие годы (фото)

Служба беспилотных такси Waymo работает уже в двух штатах США. В настоящее время в качестве транспортных средств компания использует модернизированные обычные электрические автомобили. Пассажиров возят машины Waymo 4-го поколения, созданные на базе Chrysler Pacifica Hybrid, или автомобили 5-го поколения — на базе Jaguar I-Pace. Эти автомобили оснащены элементами управления и информационными дисплеями для водителей, управляются роботом, которому на самом деле не нужен руль, педали и другие элементы управления.

Уже второй раз Waymo пытается разработать с нуля беспилотный автомобиль без «лишних деталей». Сначала новинка была анонсирована на декабрь, а на прошлой неделе Waymo поделилась более подробной информацией о транспортном средстве. Реальные автомобили производятся уже сейчас: Waymo продемонстрировала образец на пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Прототип без сенсоров, управляемый человеком дистанционно, уже обкатывается на тестовых трассах.

Автомобиль создается совместно с Zeekr Geely Group и спроектирован как полностью электрический транспорт, работающий по принципу транспорт как услуга (TaaS). В машине нет руля, педалей и зеркал, а четыре автоматических раздвижных двери открываются как в поезде метро. Внутри минивэн вмещает пять человек, в том числе двоих впереди, где на приборной панели нет ничего, кроме установленного по центру сенсорного экрана. Есть также два сенсорных экрана на спинках задних сидений. С их помощью можно включить музыку, выбрать пункт назначения и посмотреть, чем занят автомобиль в данный момент.

Шесть цилиндрических датчиков по периметру авто, скорее всего, являются лидерами, отслеживающими близкие объекты во избежание столкновения. Кроме того, на крыше установлен большой набор датчиков с круговым лидаром дальнего действия для планирования маршрута и прокладки пути.

В пресс-релизе Geely говорится, что этот автомобиль построен на архитектуре SEA-M, которая разработана специально для автономных транспортных средств. Она дает дизайнерам возможность создать интеллектуальную мобильную «гостиную». SEA-M предусматривает такие базовые опции как просторный салон, возможность выбора и размещения открытых сидений, наличие средней стойки и требует надежной электрической/электронной (Э/Э) магистрали, поддерживающей автономное вождение и подключенные устройства.

Результатом сотрудничества стал специально созданный вариант TaaS SEA-M под торговой маркой Waymo. Однако базовая конструкция SEA-M может использоваться и в других транспортных средствах. Geely также выпустила пресс-релиз на китайском языке, демонстрирующий автономный автомобиль M-Vision, который использует ту же базовую конструкцию. Geely утверждает, что M-Vision появится на улицах в 2024 году.

Первым прототипом автомобиля Google/Waymo без рулевого колеса был Google Firefly — маленький двухместный автомобиль, появившийся на дорогах общего использования в 2015 году. Вероятно, было разрешено только тестирование по автотрассам. Waymo теперь является независимым подразделением Alphabet. Новые правила Национального управления безопасности дорожного движения США позволяют беспилотным автомобилям выезжать на дороги без рулевого колеса, поэтому Waymo и Geely смогут эксплуатировать более удобные для пассажиров транспортные средства. В Waymo утверждают, что автомобиль будет доступен для эксплуатации в ближайшие годы.

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