Работа в Польше или обман: как распознать мошенническую контору — Finance.ua
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Работа в Польше или обман: как распознать мошенническую контору

Сегодня 20:05Личные финансы
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Поиск жилья и работы — два главных вопроса, которые интересуют украинских беженцев после переезда за границу. Больше всего наших граждан оказалось в соседней Польше, где они и пытаются трудоустроиться. Однако не всегда поиск работы может увенчаться успехом, пишет «Сегодня».
Например, на одном из сайтов по поиску работы зарегистрировано почти 2000 компаний, которые публикуют вакансии для украинцев в Польше. Это как агентства по поиску работы, так и прямые работодатели и частные лица. Там же можно ознакомиться и с «черным списком» фирм, разводящих людей на деньги.
Больше всего жалуются на фейковые рекрутинговые агентства, которые якобы выступают посредниками между ищущими работу и теми, кому нужны работники в разных сферах. Обычно эти «компании» всячески пытаются выдать себя за легальные, а часто даже воруют названия, логотипы и информацию из действительно существующих фирм, но те ничего не знают о существовании таких «филиалов».

Как узнать мошенников

Пользователи, уже попавшие на крючок аферистов и лишившиеся денег, оставляют немало отзывов к профилям злоумышленников. По их словам можно понять, что все компании-аферисты привлекают людей выгодными вакансиями с очень высокими, почти нереалистичными зарплатами.
Это могут быть вакансии упаковщиков разнообразной продукции на складах, сортировщиков запчастей на автозавод, кладовщиков и т.п.за 2500 — 4000 евро (80 — 128 тыс. грн) в месяц. Такие расценки в два или три раза выше рыночных, поэтому это первый «колокольчик», после которого стоит проверить легитимность агентства.
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После отклика на вакансию менеджер добавляет потенциального работника к соответствующему чату в вайбере. Далее просят отправить документы (паспорт, ИНН) и провести оплату за «информационные услуги» — в среднем, 150 — 300 евро (4800 — 9600 грн). Потом долгое время оттягивают предоставление основной услуги или сразу исчезают.
Также эксперты советуют обращать внимание на отзывы пользователей, наличие рабочих контактов, упоминаний в сети и открытой документации, например, лицензии, позволяющие осуществлять рекрутинговые услуги.

Как проверить компанию?

Чтобы проверить подлинность фирмы, попробуйте пообщаться с теми, кто оставил положительные отзывы. Если никто не отписал, возможно, это проплаченные боты. Следовательно, позвоните или напишите менеджерам. Вполне возможно, что это мошенники, если они:
  • редко поднимают трубку;
  • по-хамски или с ошибками отвечают;
  • отказываются дать подтверждение своей деятельности, документы.
Некоторые пользователи находили информацию об определенной компании или работодателе, которые действительно есть в Польше. Однако эти люди или учреждения были удивлены наличием профилей с их персональными данными на сайтах по поиску работы.
Очень часто на профилях-однодневках вообще не указано никаких номеров телефона или адреса компании, что указывает на потенциального злоумышленника.

Каким компаниям можно доверять?

Тем компаниям, которые не скрывают информации о своей деятельности, вполне можно доверять. Например, если у них есть профили в разных соцсетях и на сайтах, а также они указывают свои контакты, адрес и основные данные, и эти данные легко проверить и подтвердить, даже через несколько секунд поиска в гугле.
Также вакансии компаний должны содержать предложения с реальными ценами. Речь идет об оплате труда в размере 12-18 злотых (83 —125 грн) в час или 27-35 тыс. грн в месяц, если вакансия — это упаковщик, разнорабочий, слесарь и т.д.
Обычно такие компании действительно берут определенную сумму за предоставление услуг, те же 150 — 300 евро (до 10 тыс. грн), но они проговаривают это с клиентом сразу, до оплаты и подписания договоров и получения от них копий документов с персональной информацией. И конечно же, менеджеры фирм не должны хамить клиентам.
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По материалам: Сьогодні
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