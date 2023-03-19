Работа дальнобойщиком в США: нюансы профессии — Finance.ua

Работа дальнобойщиком в США: нюансы профессии Сегодня 06:01 — Личные финансы

Работа дальнобойщиком в США: нюансы профессии

Сфера грузоперевозок в США развивается семимильными шагами. Крупные американские компании (Amazon, Walmart, Lowe’s и др.) доставляют товары по территории страны фурами. Функционирует большое количество транспортных фирм, которые предоствляют услуги по перевозке грузов.

Соответственно, дальнобойщики в США очень популярны. Профессия имеет свои преимущества, например, позволяет объехать Америку. Водитель трака в США работает в комфортных условиях, имеет стабильный доход, хорошо зарабатывает уже на старте. Но все ли так просто? Давайте разбираться!

Статус в США: как он влияет на возможность работать дальнобойщиком?

Американские транспортные компании дорожат репутацией. Это первое. И второе, инспекция фур на дорогах проводится часто. Полицейские проверяют документы на машину и водителя.

Поэтому на вакансии водителя фуры могут претендовать только те кандидаты, которые имеют легальный статус в США, что подтверждается следующими документами:

рабочая виза;

разрешение на работу (Work Authorization);



зеленая карта (Green Card).



Туристическая виза не дает права на трудоустройство. Для нелегальных мигрантов работа дальнобойщиком в США также недоступна.

Получение водительского удостоверения CDL класс A

Водителем трака можно работать только при наличии CDL, которое выдают с 18 лет, при этом работать на грузоперевозках между штатами разрешается только с 21 года. Документ позволяет управлять транспортными средствами следующих типов:

пассажирские автобусы;

тягачи;



траки (фуры);



грузовики;



прицепы;



буксировщики и т.д.



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Класс A означает, что масса фуры на буксире превышает 4536 кг (10 000 футов), а совокупный вес с грузом может быть от 11 794 кг (26 001 футов).

Теперь осталось разобраться, как сдать CDL в США. Для начала пройдите медицинский осмотр. Зарегистрируйтесь на сайте Департамента автотранспорта (DMV) для сдачи экзаменов. Подготовьтесь, используя учебники, мобильные приложения, онлайн-симуляторы. Экзамен состоит из двух частей: теоретическая (тесты) и практическая (вождение).

Поиск работы для начинающих

Вакансии «водитель фуры» публикуют практически на каждом ресурсе по поиску работы. Много предложений на платформе Indeed. Правда, публикации на английском языке, но вы можете воспользоваться переводчиком. Варианты трудоустройства ищите также на таких сайтах: Monster Jobs, SimplyHired.

Среди популярнейших украиноязычных и русскоязычных платформ для поиска работы дальнобойщиком однозначно выделяется BAZAR.club. Чем привлекает сервис? Новые вакансии появляются практически каждый день. Вы сразу получаете доступ ко всем необходимым данным: условия, обязанности, заработная плата, контакты работодателя.

Актуальные вакансии можете найти в социальных сетях. Есть много групп в Facebook, сообществ в Telegram, где регулярно появляется информация о работе для русскоговорящих.

Зарплата на старте

Наверное, самый интересный вопрос: сколько зарабатывает дальнобойщик в США. Водителям траков платят за милю. Оплата труда зависит от квалификации и опыта работника, расстояния между начальным и конечным пунктами, а также характеристик груза.

Новичкам на вакансии «водитель тягача» предлагают в среднем 50-60 центов за 1 милю при перевозке обычного груза и 70-80 центов за 1 милю — при транспортировке опасного.

По данным американского job-сайта Indeed средняя заработная плата водителя трака в год — 81 631$. Доход начинающих составляет около 52 518$, а опытные драйверы получают до 126 882$.

Дальнобойщики получают оплату по одной из двух форм. W-2 — для наемных работников, числящихся в штате американской компании. Большинство налогов уже вычитается с каждого чека. Сложнее тем, кто работает независимым подрядчиком по форме 1099. В этом случае все налоги придется рассчитывать и оплачивать самостоятельно.

Перспективы на будущее

Работа дальнобойщиком может быть стартом хорошей карьеры. Поездив 2-3 года и набравшись опыта, вы можете двигаться дальше. Самый распространенный вариант — купить собственный грузовик и стать овнером (владельцем). Таким специалистам платят больше, но они сами ответственны за себя и свое транспортное средство.

Впоследствии водитель может открыть транспортную компанию и вести свой бизнес. Услуги грузоперевозок пользуются спросом всегда во всех регионах США, поэтому и заказы будут постоянно.

Выводы

Работа в США на пикап-траке — неплохой вариант для иммигрантов. Даже без знания английского языка вы можете найти хорошую работу с достойной оплатой. Транспортная инфраструктура в США развита отлично, на дорогах есть специальные зоны для грузовиков, где водители могут парковаться на отдых. Дальнобойщики ездят, как правило, на новеньких комфортабельных фурах. К плюсам отнесем высокую зарплату, возможность карьерного роста, длительный отпуск.

Рекомендуем трезво оценивать и минусы профессии. Учтите, что работа полностью сидячая, это сказывается на здоровье. На дороге бывают опасные случаи. Водитель несет ответственность за груз, часто сталкивается со стрессовыми ситуациями.

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