«Работа без барьеров»: в Украине запускают новые программы стимулирования занятости — Finance.ua

«Работа без барьеров»: в Украине запускают новые программы стимулирования занятости Сегодня 12:02 — Казна и Политика

«Работа без барьеров»: в Украине запускают новые программы стимулирования занятости

Министерство экономики Украины инициирует расширение программ стимулирования занятости для решения проблемы безработицы, в частности, среди уязвимых слоев населения.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Цель проекта «Работа без барьеров»

Облегчить доступ к работе для самых уязвимых слоев украинцев, в частности, для лиц с инвалидностью, ветеранов, молодежи без опыта работы, внутренних переселенцев.

«Сегодня 40% безработных — это именно такие люди и они могут столкнуться с барьерами в доступе к достойной работе. Поэтому мы расширяем программы стимулирования занятости, чтобы помочь всем, кто хочет работать и внести вклад в восстановление и развитие нашей страны», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, уже разработан и работает четкий маршрут и возможности для человека, стремящегося реализовать свое право на достойный труд:

прежде всего, человек может зарегистрироваться как безработный в Государственной службе занятости, в частности, через Дію, и получить услуги по профессиональной ориентации и поиску работы;

если ему нужны дополнительные навыки, он может пройти переобучение, повысить квалификацию в учебных заведениях по направлению ГСЗ, в том числе в Центрах профессионально-технического образования при ГСЗ;

также можно воспользоваться другой опцией для переквалификации — получить ваучер на обучение по 70 профессиям и специальностям.

Кроме того, украинцы, имеющие предпринимательскую способность, могут получить финансовую поддержку, предоставляемую государством в виде грантов. Введенная Правительством в прошлом году грантовая программа «Власна справа» продолжает действовать, и по ней можно получить до 250 тыс. грн для старта и развития своего бизнеса.

Грантовые программы

«Понимаем, что мы должны активно готовиться к интеграции ветеранов в рынок труда и предпринимательство. Поэтому с 1 апреля 2023 года вводим дополнительные грантовые программы — для ветеранов и второго супруга, а также ветеранского бизнеса. Упрощаем условия доступа ветеранов на рынок охранных услуг, соответствующие изменения в законодательство будут внесены уже в марте. Для лиц с инвалидностью введем субсидированные рабочие места — будем финансово стимулировать работодателей брать на работу таких людей», — рассказала Свириденко.

В частности, предполагается, что с 1 апреля по грантовой программе «Власна справа» ветераны смогут получить грант на развитие бизнеса до 250 тыс. грн, второй супруг ветерана — грант до 500 тыс. грн, консорциум ветеранов — грант до 1 млн грн.

Также с 1 апреля совместно с Минцифры запланирован запуск грантовой программы «Старт в ІТ», согласно которой можно будет получить грант на обучение в сфере информационных технологий.

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