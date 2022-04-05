Работа банковской системы должна стать драйвером оживления экономики — Шмыгаль — Finance.ua
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Работа банковской системы должна стать драйвером оживления экономики — Шмыгаль

Сегодня 18:00Казна и Политика
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Работа банковской системы должна стать драйвером оживления экономики — ШмыгальРабота банковской системы должна стать драйвером оживления экономики — Шмыгаль
Украинское правительство убрало бюрократические преграды и теперь банки, в частности государственные, имеют достаточно ликвидности для того, чтобы кредитование заработало в полной мере.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с представителями государственных банков и бизнес-ассоциаций.
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«Работа банковской системы должна стать драйвером оживления экономики Украины. Со стороны Минфина и Нацбанка все необходимые облегчения будут сделаны оперативно. Государство как акционер пропишет КРІ по выдаче кредитов по государственным программам. Государственные банки должны начать работать с клиентами каждый день, чтобы обеспечить посевную, релокацию и запуск производственных предприятий», — отметил глава правительства.
Премьер-министр добавил, что банки должны стать движущей силой работы украинской экономики.
«Нужно возвращать людей, нужно возвращаться к работе банкирам. Чиновники совершили ряд поездок по областям, где проверили деятельность предприятий. Они запускают свою работу. Активно идет посевная. Война продолжается. Военные героически делают свою работу, а все остальные должны качественно делать свою работу», — резюмировал Шмыгаль.
Напомним, на 31 марта в банковской системе зафиксирован приток на депозиты средств физических и юридических лиц (во всех валютах) в эквиваленте 28 миллиардов гривен.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и удобствах можно узнать по ссылке.

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По материалам: Укрінформ
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