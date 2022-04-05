Работа банковской системы должна стать драйвером оживления экономики — Шмыгаль

Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Работа банковской системы должна стать драйвером оживления экономики — Шмыгаль

Украинское правительство убрало бюрократические преграды и теперь банки, в частности государственные, имеют достаточно ликвидности для того, чтобы кредитование заработало в полной мере.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с представителями государственных банков и бизнес-ассоциаций.

Читайте также Объем средств на счетах клиентов с начала войны вырос

«Работа банковской системы должна стать драйвером оживления экономики Украины. Со стороны Минфина и Нацбанка все необходимые облегчения будут сделаны оперативно. Государство как акционер пропишет КРІ по выдаче кредитов по государственным программам. Государственные банки должны начать работать с клиентами каждый день, чтобы обеспечить посевную, релокацию и запуск производственных предприятий», — отметил глава правительства.

Премьер-министр добавил, что банки должны стать движущей силой работы украинской экономики.

«Нужно возвращать людей, нужно возвращаться к работе банкирам. Чиновники совершили ряд поездок по областям, где проверили деятельность предприятий. Они запускают свою работу. Активно идет посевная. Война продолжается. Военные героически делают свою работу, а все остальные должны качественно делать свою работу», — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, на 31 марта в банковской системе зафиксирован приток на депозиты средств физических и юридических лиц (во всех валютах) в эквиваленте 28 миллиардов гривен.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и удобствах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.