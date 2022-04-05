Объем средств на счетах клиентов с начала войны вырос — Finance.ua
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Объем средств на счетах клиентов с начала войны вырос

Сегодня 17:01Кредит&Депозит
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Объем средств на счетах клиентов с начала войны выросОбъем средств на счетах клиентов с начала войны вырос, freepik.com
С начала войны средства на счетах клиентов выросли.
Об этом сообщил FinClub заместитель главы НБУ Ярослав Матузка.
«В целом объем средств клиентов вырос: на 31 марта имеем плюс 28,1 млрд грн в эквиваленте (по средствам юридических и физических лиц во всех валютах по фиксированному курсу) по сравнению с началом войны — 24 февраля. Гривневые вклады населения с начала боевых действий выросли почти на 18%», — сообщил Ярослав Матузка.
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Он отметил, что средства вкладчиков преимущественно аккумулируются на гривневых текущих счетах, а срочные и валютные вклады сокращаются.
«Объемы средств предприятий сократились, так как большая часть средств пошла на выплаты заработных плат и налогов. В то же время многие предприятия прекратили работу, так что поступления на их счета существенно снизились», — добавил Ярослав Матузка.
Доля безналичных платежей снова растет.
«Как показали первые дни войны, торговые сети, принимавшие только наличные деньги, столкнулись с проблемой ее использования — были случаи, когда торговые сети были не в состоянии ее инкассировать. Поэтому сейчас соотношение наличных и безналичных расчетов постепенно возвращается к довоенному уровню», — сказал глава НБУ.
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По материалам: Фінансовий клуб
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