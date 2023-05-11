"Продавать госпредприятия по такой цене как сейчас – все равно, что раздавать", — Южанина
Приватизация государственных предприятий во время войны — нецелесообразна, тем более по низкой цене. Об этом в комментарии УНН сообщила народный депутат, член парламентского комитета налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
Южанина подчеркнула, что сначала нужно навести порядок в механизме приватизации, провести точный аудит госпредприятий и только затем проводить приватизацию.
«Я считаю, что мы не имеем права продавать государственные предприятия по такой стоимости как сейчас — это все равно, что раздавать их. У нашей страны должно быть стратегическое видение экономического развития. И возможно, многие предприятия можно было бы перепрофилировать и положить начало тенденции создания новых важных отраслей в Украине. Я против того, что сейчас происходит», — заявила она.
Южанина рассказала, что пока имущество государственных предприятий не имеет реальной оценки, поэтому сначала нужно навести порядок в этом вопросе.
«Мы говорили на встрече с председателем Фонда госимущества Рустемом Умеровым, что нужно провести более-менее понятный аудит стоимости объектов, которые они сейчас собираются выставить на приватизацию. Этого сделано не было», — подчеркнула Нина Южанина.
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