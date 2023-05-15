&quot;Подарок для путина&quot;: в Чехии собрали 2,3 млн долл. на РСЗО RM-70 для Украины — Finance.ua
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"Подарок для путина": в Чехии собрали 2,3 млн долл. на РСЗО RM-70 для Украины

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&quot;Подарок для путина&quot;: в Чехии собрали 2,3 млн долл. на РСЗО RM-70 для Украины
"Подарок для путина": в Чехии собрали 2,3 млн долл. на РСЗО RM-70 для Украины
Чешская инициатива «Подарок для Путина» собрала 2,3 млн долларов на закупку РСЗО RM-70 и 365 ракет для нужд Украины. Сбор закрыли за 2,5 месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dárek pro Putina в Twitter.
«Имеем отличные новости. Нам удалось собрать 2 млн 300 тысяч долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО RМ-70 и 365 ракет к ней», — отметили в инициативе.
Сообщается, что за 2,5 месяца к сбору присоединились 19 165 людей и компаний.
Ожидается, что ракетную установку развернут в течение нескольких недель.
Добавим, что РСЗО RМ-70 имеет пусковую установку на 40 ракет «Град» калибра 122-мм. Она также несет дополнительный боезапас на 40 ракет для быстрой перезарядки на бронированном шасси Tatra 813, что сокращает время на подготовку к следующему выстрелу до нескольких минут.
Напомним, в Словакии объявили о сборе 1,2 млн евро на танк Т-72М1 для Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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