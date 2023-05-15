"Подарок для путина": в Чехии собрали 2,3 млн долл. на РСЗО RM-70 для Украины Сегодня 16:45

"Подарок для путина": в Чехии собрали 2,3 млн долл. на РСЗО RM-70 для Украины

Чешская инициатива «Подарок для Путина» собрала 2,3 млн долларов на закупку РСЗО RM-70 и 365 ракет для нужд Украины. Сбор закрыли за 2,5 месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dárek pro Putina в Twitter

«Имеем отличные новости. Нам удалось собрать 2 млн 300 тысяч долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО RМ-70 и 365 ракет к ней», — отметили в инициативе.

Сообщается, что за 2,5 месяца к сбору присоединились 19 165 людей и компаний.

Ожидается, что ракетную установку развернут в течение нескольких недель.

Добавим, что РСЗО RМ-70 имеет пусковую установку на 40 ракет «Град» калибра 122-мм. Она также несет дополнительный боезапас на 40 ракет для быстрой перезарядки на бронированном шасси Tatra 813, что сокращает время на подготовку к следующему выстрелу до нескольких минут.

Напомним, в Словакии объявили о сборе 1,2 млн евро на танк Т-72М 1 для Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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