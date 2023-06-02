&quot;Нафтогаз&quot; договорился с инвесторами о реструктуризации евробондов — Finance.ua
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"Нафтогаз" договорился с инвесторами о реструктуризации евробондов

Фондовый рынок
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&quot;Нафтогаз&quot; договорился с инвесторами о реструктуризации евробондов
"Нафтогаз" договорился с инвесторами о реструктуризации евробондов
НАК «Нафтогаз» достиг договоренностей с инвесторами по реструктуризации двух выпусков еврооблигаций с погашением со сроками погашения в июле 2022 года и ноябре 2026 года.
Об этом 31 мая в Facebook сообщил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев по результатам встречи с держателями еврооблигаций.
Реструктуризация должна завершиться к концу июля 2023 года. Подробные предложения по реструктуризации были одобрены правлением и наблюдательным советом компании. В дальнейшем соответствующие предложения подлежат одобрению правительством как акционером.
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«Важно, что нам удалось в тесном диалоге со всеми держателями еврооблигаций найти самые оптимальные решения как для инвесторов, так и для нашей группы компаний», — отметил Чернышев.
Напомним, в августе 2022 года владельцы еврооблигаций «Нафтогаза» с погашением в июле 2024 года согласились перенести отсрочку по их погашению на 2026 год. В то время как владельцы евробондов с погашением в 2022 году отказали «Нафтогазу» в отсрочке их погашения.
Компания предлагала несколько офертов, но обладатели еврооблигаций все отклонили тогда. В то же время Кабмин запретил производить оплату в срок, из-за чего 26 июля произошел дефолт компании по двум из трех выпусков евробондов. В марте 2023 года «Нфатогаз» предложил кредиторам новый сценарий реструктуризации долгов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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