"Нафтогаз" договорился с инвесторами о реструктуризации евробондов Сегодня 09:14 — Фондовый рынок

"Нафтогаз" договорился с инвесторами о реструктуризации евробондов

НАК «Нафтогаз» достиг договоренностей с инвесторами по реструктуризации двух выпусков еврооблигаций с погашением со сроками погашения в июле 2022 года и ноябре 2026 года.

Об этом 31 мая в Facebook сообщил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев по результатам встречи с держателями еврооблигаций.

Реструктуризация должна завершиться к концу июля 2023 года. Подробные предложения по реструктуризации были одобрены правлением и наблюдательным советом компании. В дальнейшем соответствующие предложения подлежат одобрению правительством как акционером.

«Важно, что нам удалось в тесном диалоге со всеми держателями еврооблигаций найти самые оптимальные решения как для инвесторов, так и для нашей группы компаний», — отметил Чернышев.

Напомним, в августе 2022 года владельцы еврооблигаций «Нафтогаза» с погашением в июле 2024 года согласились перенести отсрочку по их погашению на 2026 год. В то время как владельцы евробондов с погашением в 2022 году отказали «Нафтогазу» в отсрочке их погашения.

Компания предлагала несколько офертов, но обладатели еврооблигаций все отклонили тогда. В то же время Кабмин запретил производить оплату в срок, из-за чего 26 июля произошел дефолт компании по двум из трех выпусков евробондов. В марте 2023 года «Нфатогаз» предложил кредиторам новый сценарий реструктуризации долгов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.