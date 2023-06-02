"Киевводоканал" сделал заявление о показаниях счетчиков: как реструктуризировать долги
В коммунальном предприятии «Киевводоканал» сделали важное заявление о показаниях счетчиков в украинской столице — с 1 по 9 июня не будут принимать показатели счетчиков. На данный момент учетные базы закрыты.
Об этом стало известно из официального уведомления пресс-службы КП.
По словам коммунальщиков, происходит обработка данных за прошлый месяц и формируются начисления.
«Если вы забыли или не успели передать показания вовремя, в этом месяце начисление будет произведено по средним показателям ваших счетчиков за предыдущие три месяца. Но если вы не будете передавать данные долгое время, это может привести к неверным начислениям», — сказано в заявлении.
Передать показатели можно будет с 10 числа до последнего дня месяца. Напомним, что в украинской столице можно оплатить долги за отопление и горячую воду по частям.
Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного пресс-службой коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».
По словам коммунальщиков, для этого следует заключить договор реструктуризации и согласовать график погашения задолженности. Сделать это помогут специалисты центра коммунального сервиса.
Механизм поэтапной оплаты долга позволит снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет и равномерно распределить выплаты по погашению задолженности.
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Для заключения договора реструктуризации необходимо предоставить копии:
- паспорта (или ID-карты и выписки из Единого государственного демографического реестра),
- карты налогоплательщика PHУKНП (ИPH) (не предоставляется владельцем ID-карты),
- документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение/квартиру и выписку Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности,
- поручение представителя и его паспорт (если договор будет заключаться представителем владельца).
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