"Киевводоканал" сделал заявление о показаниях счетчиков: как реструктуризировать долги Сегодня 17:00 — Личные финансы

"Киевводоканал" сделал заявление о показаниях счетчиков: как реструктуризировать долги

В коммунальном предприятии «Киевводоканал» сделали важное заявление о показаниях счетчиков в украинской столице — с 1 по 9 июня не будут принимать показатели счетчиков. На данный момент учетные базы закрыты.

Об этом стало известно из официального уведомления пресс-службы КП.

По словам коммунальщиков, происходит обработка данных за прошлый месяц и формируются начисления.

«Если вы забыли или не успели передать показания вовремя, в этом месяце начисление будет произведено по средним показателям ваших счетчиков за предыдущие три месяца. Но если вы не будете передавать данные долгое время, это может привести к неверным начислениям», — сказано в заявлении.

Передать показатели можно будет с 10 числа до последнего дня месяца. Напомним, что в украинской столице можно оплатить долги за отопление и горячую воду по частям.

Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного пресс-службой коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

По словам коммунальщиков, для этого следует заключить договор реструктуризации и согласовать график погашения задолженности. Сделать это помогут специалисты центра коммунального сервиса.

Механизм поэтапной оплаты долга позволит снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет и равномерно распределить выплаты по погашению задолженности.

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Для заключения договора реструктуризации необходимо предоставить копии:

паспорта (или ID-карты и выписки из Единого государственного демографического реестра),

карты налогоплательщика PHУKНП (ИPH) (не предоставляется владельцем ID-карты),

документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение/квартиру и выписку Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности,

поручение представителя и его паспорт (если договор будет заключаться представителем владельца).

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