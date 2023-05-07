Новые тарифы на воду обещают уже с 1 июня — Finance.ua
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Новые тарифы на воду обещают уже с 1 июня

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Новые тарифы на воду обещают уже с 1 июня
Новые тарифы на воду обещают уже с 1 июня
С 1 июня в Украине вырастут тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод — в среднем по лицензиатам НКРЭКУ уровень роста составит около 30%.
Об этом говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на официальный запрос.
«В этом году (ориентировочно с 01 июня) НКРЭКУ планирует приблизить тарифы лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод к экономически обоснованному уровню, что является не только требованием законодательства, но и необходимостью с экономической и технической точки зрения», — говорится в сообщении.
Таким образом, увеличение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод повлияет на конечную плату потребителей.
Но размер тарифов водоканалов зависит от особенностей предоставления услуг и объема потребления, количества потребителей, пользующихся услугами по одному договору (абонентскому счету). А это значит, что суммы могут отличаться между разными водоканалами.
По материалам:
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