Пышный: объем экспортной выручки вырос на 21%, до 8 млрд долларов — Finance.ua

Пышный: объем экспортной выручки вырос на 21%, до 8 млрд долларов Сегодня 16:34 — Казна и Политика

Пышный: объем экспортной выручки вырос на 21%, до 8 млрд долларов

Меры правительства и Национального банка помогли увеличить поступления валютной выручки от экспорта. В первую очередь это касается аграрного сектора.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

«Результаты оперативные по состоянию на данный момент. Январь-ноябрь: объем экспортной выручки вырос на 8 млрд долларов, то есть на 21% больше, чем за соответствующий период прошлого года. И это при том, что экспортные цены на основные наши позиции были ниже, чем в прошлом году», — сказал он.

Читайте также Национальный банк принял решение по учетной ставке

По его словам, меры, которые целенаправленно принимали правительство и НБУ, дают о себе знать.

Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, за 11 месяцев объем валютной выручки составил 44,2 млрд долларов, а год назад — 36,3 млрд долларов.

«Львиную долю вклада внес аграрный сектор», — сказал он.

По его словам, выручка от зерна и масличных выросла за 11 месяцев с 7,9 млрд долларов 14,1 млрд долларов.

Гелетий напомнил, что с 1 декабря начал действовать механизм экспортного обеспечения аграрного экспорта. Для НБУ это очень важно, поскольку влияет на объем валюты на рынке.

Напомним, в марте заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий заявил, что меры по возврату валютной выручки из-за границы экспортерами аграрной продукции привели к тому, что она выросла на сотни миллионов долларов в месяц.

Национальный банк Украины уменьшил с ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза — со 180 до 90 дней.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.