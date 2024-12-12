Пышный: объем экспортной выручки вырос на 21%, до 8 млрд долларов — Finance.ua
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Пышный: объем экспортной выручки вырос на 21%, до 8 млрд долларов

Казна и Политика
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Пышный: объем экспортной выручки вырос на 21%, до 8 млрд долларов
Пышный: объем экспортной выручки вырос на 21%, до 8 млрд долларов
Меры правительства и Национального банка помогли увеличить поступления валютной выручки от экспорта. В первую очередь это касается аграрного сектора.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
«Результаты оперативные по состоянию на данный момент. Январь-ноябрь: объем экспортной выручки вырос на 8 млрд долларов, то есть на 21% больше, чем за соответствующий период прошлого года. И это при том, что экспортные цены на основные наши позиции были ниже, чем в прошлом году», — сказал он.
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По его словам, меры, которые целенаправленно принимали правительство и НБУ, дают о себе знать.
Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, за 11 месяцев объем валютной выручки составил 44,2 млрд долларов, а год назад — 36,3 млрд долларов.
«Львиную долю вклада внес аграрный сектор», — сказал он.
По его словам, выручка от зерна и масличных выросла за 11 месяцев с 7,9 млрд долларов 14,1 млрд долларов.
Гелетий напомнил, что с 1 декабря начал действовать механизм экспортного обеспечения аграрного экспорта. Для НБУ это очень важно, поскольку влияет на объем валюты на рынке.
Напомним, в марте заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий заявил, что меры по возврату валютной выручки из-за границы экспортерами аграрной продукции привели к тому, что она выросла на сотни миллионов долларов в месяц.
Национальный банк Украины уменьшил с ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза — со 180 до 90 дней.
По материалам:
РБК-Україна
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