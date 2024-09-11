Пышный назвал налогообложение доходов банков «чрезвычайным и ситуативным» — Finance.ua
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Пышный назвал налогообложение доходов банков «чрезвычайным и ситуативным»

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Пышный назвал налогообложение доходов банков «чрезвычайным и ситуативным»
Пышный назвал налогообложение доходов банков «чрезвычайным и ситуативным»
Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что в рамках последней миссии МВФ они значительное внимание с экспертами Фонда уделили источникам финансирования бюджета в 2025 году.
Первоочередным остается обеспечение своевременной и предсказуемой помощи от международных партнеров. В то же время не менее важно то, что Украина должна провести кропотливую работу по аккумулированию внутренних ресурсов", — отметил Андрей Пышный.

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Это касается налогов и выпуска ОВГЗ.
«МВФ подчеркнул, что это касается как налогов — речь идет о критической важности системных мер налоговой политики, а не чрезвычайных и ситуативных решений, которым было исключительно налогообложение доходов банков, так и работы на внутреннем долговом рынке. НБУ, в частности, будет активно приобщаться к максимизации возможностей рынка ОВГЗ», — пообещал Андрей Пышный.
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Украинские банки, которые сейчас зарабатывают сверхприбыли, снова, как и в 2023 году, должны уплатить 50% налога на прибыль по итогам 2024 года. Эту норму обсуждали в законопроекте по повышению налогов.
Однако Нацбанк, Минфин и МВФ выступили против дополнительного налогообложения сверхприбыли банков. Правительство решило повысить налоги только для населения.
Финкомитет Рады согласовал законопроект о повышении налогов без упоминания банков, но парламент провалил документ, потому что ему не хватило голосов. Ожидается повторное первое чтение.
По материалам:
Фінансовий клуб
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