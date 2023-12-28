Пышный: Банковская система входит в 2024 год в хорошей форме (ключевые задачи) — Finance.ua

Пышный: Банковская система входит в 2024 год в хорошей форме (ключевые задачи)
Банковская система входит в 2024 году в хорошей форме. Банки бесперебойно работают, увеличивают кредитование бизнеса и населения.
Об этом сообщает глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.
По словам Пышного, НБУ берег курсовую устойчивость и успешно перешел к управляемой гибкости обменного курса, которая усилит адаптивность экономики и финансовой системы, минимизирует накопление рисков.
«По большому счету даже во время войны мы возвращаем валютный рынок к нормальности. Вы обратили внимание, что в наше общение снова вернули такие слова, как ревальвация и валютные колебания. После перехода состояние валютного рынка начало улучшаться. Его глубина ощутимо возросла — втрое», — сказал он.
Среди достижений Глава НБУ перечислил следующие:
- 12-й месяц подряд мы живем без эмиссии, в частности, благодаря активизации внутреннего долгового рынка, который сегодня генерирует чистое финансирование. Катализатором перемен стали взвешенный диалог и новое качество взаимодействия с Минфином.
- Существенно снизили учетную ставку: с 25% до 15%, что поддержит восстановление экономики, не подрывая макрофинансовую стабильность.
- Сохранили доверие украинцев к национальной валюте и обеспечили привлекательность гривневых активов. В январе-ноябре объем срочных вкладов населения в гривне вырос на 32,2%, а их доля в общем портфеле — на 4,6 в. п. до 34,7%.
- В рамках усовершенствования надзора значительно усилили финансовый мониторинг для выявления подозрительных операций и схем, через которые государство теряло миллиарды средств. Вклад банковского сектора в борьбе с теневыми схемами ощутим: налоговые поступления от игорного бизнеса за 11 месяцев 2023 г. выросли до 9,6 млрд грн (в 13 раз больше, чем за весь 2022 год).
- Обеспечили бесперебойную работу банков при любых критических условиях благодаря проекту POWER BANKING, который сейчас уже изучают центробанки Англии и Швеции.
Планы на 2024 год
Как отметил Пышный, банковская система входит в 2024 году в хорошей форме. Банки бесперебойно работают, увеличивают кредитование бизнеса и населения. Оживление кредитования — очень важное достижение, необходимое для восстановления экономики. Растет кредитоспособный спрос и кредитный аппетит банков по всем сегментам. Примечательно, что все больше кредитов выдается за пределами государственных программ поддержки.
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Ключевые задачи вместе с банковской системой на 2024 год:
- 1) Украина все еще нуждается во внешнем финансировании. Поэтому мы будем максимально сосредоточены на обеспечении ритмичной и достаточной международной финансовой поддержки. Выполнение программы с МВФ — и дальше приоритет.
На данный момент общий объем международной финансовой поддержки в 2023 году достиг почти 43 млрд долл.
- 2) Развитие финансового сектора с учетом евроинтеграционного курса. Оглашение исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС значительно ускоряет выполнение задач по евроинтеграции финансового сектора.
- 3) Содействие дальнейшему возобновлению кредитования. Это стратегическое направление для банковской системы.
- 4) Обеспечение и в дальнейшем бесперебойного функционирования банковской системы в любых условиях. НБУ завершает масштабную работу по актуализации собственной нормативно-- правовой базы и уже скоро передаст ее банкам, чтобы мы могли синхронизироваться.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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