Пышный: Банковская система входит в 2024 год в хорошей форме (ключевые задачи) — Finance.ua

Пышный: Банковская система входит в 2024 год в хорошей форме (ключевые задачи) Сегодня 15:00 — Валюта

Пышный: Банковская система входит в 2024 год в хорошей форме (ключевые задачи)

Банковская система входит в 2024 году в хорошей форме. Банки бесперебойно работают, увеличивают кредитование бизнеса и населения.

Об этом сообщает глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

По словам Пышного, НБУ берег курсовую устойчивость и успешно перешел к управляемой гибкости обменного курса, которая усилит адаптивность экономики и финансовой системы, минимизирует накопление рисков.

«По большому счету даже во время войны мы возвращаем валютный рынок к нормальности. Вы обратили внимание, что в наше общение снова вернули такие слова, как ревальвация и валютные колебания. После перехода состояние валютного рынка начало улучшаться. Его глубина ощутимо возросла — втрое», — сказал он.

Среди достижений Глава НБУ перечислил следующие:

12-й месяц подряд мы живем без эмиссии, в частности, благодаря активизации внутреннего долгового рынка, который сегодня генерирует чистое финансирование. Катализатором перемен стали взвешенный диалог и новое качество взаимодействия с Минфином.

Существенно снизили учетную ставку: с 25% до 15%, что поддержит восстановление экономики, не подрывая макрофинансовую стабильность.

Сохранили доверие украинцев к национальной валюте и обеспечили привлекательность гривневых активов. В январе-ноябре объем срочных вкладов населения в гривне вырос на 32,2%, а их доля в общем портфеле — на 4,6 в. п. до 34,7%.

В рамках усовершенствования надзора значительно усилили финансовый мониторинг для выявления подозрительных операций и схем, через которые государство теряло миллиарды средств. Вклад банковского сектора в борьбе с теневыми схемами ощутим: налоговые поступления от игорного бизнеса за 11 месяцев 2023 г. выросли до 9,6 млрд грн (в 13 раз больше, чем за весь 2022 год).

Обеспечили бесперебойную работу банков при любых критических условиях благодаря проекту POWER BANKING, который сейчас уже изучают центробанки Англии и Швеции.

Планы на 2024 год

Как отметил Пышный, банковская система входит в 2024 году в хорошей форме. Банки бесперебойно работают, увеличивают кредитование бизнеса и населения. Оживление кредитования — очень важное достижение, необходимое для восстановления экономики. Растет кредитоспособный спрос и кредитный аппетит банков по всем сегментам. Примечательно, что все больше кредитов выдается за пределами государственных программ поддержки.

Ключевые задачи вместе с банковской системой на 2024 год:

1) Украина все еще нуждается во внешнем финансировании. Поэтому мы будем максимально сосредоточены на обеспечении ритмичной и достаточной международной финансовой поддержки. Выполнение программы с МВФ — и дальше приоритет.

На данный момент общий объем международной финансовой поддержки в 2023 году достиг почти 43 млрд долл.

2) Развитие финансового сектора с учетом евроинтеграционного курса. Оглашение исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС значительно ускоряет выполнение задач по евроинтеграции финансового сектора.

3) Содействие дальнейшему возобновлению кредитования. Это стратегическое направление для банковской системы.

4) Обеспечение и в дальнейшем бесперебойного функционирования банковской системы в любых условиях. НБУ завершает масштабную работу по актуализации собственной нормативно-- правовой базы и уже скоро передаст ее банкам, чтобы мы могли синхронизироваться.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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