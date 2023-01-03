Пятидверный Suzuki Jimny рассекретили до премьеры (фото) — Finance.ua
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Пятидверный Suzuki Jimny рассекретили до премьеры (фото)

Технологии&Авто
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В Индии сфотографировали новый кроссовер Suzuki Jimny Long. Это пятидверная семейная версия компактной модели.
Фотографии автомобиля опубликовал в Instagram пользователь yangpethalingi_23, передает MMR.
Пятидверный Suzuki Jimny рассекретили до премьеры (фото)
Новый Suzuki Jimny Long будет выпускаться в Индии, однако уже известно, что он появится в Европе. Судя по фото, задняя дверь в авто более короткая, чем передняя. Кроме того, появились небольшие окошки.
Кроссовер примерно на 30 см длиннее стандартного трехдверного Suzuki Jimny 2022. То есть его длина составляет около 3,85 м, а колесная база вырастет до 2,55 м. Это сделает внедорожник более просторным, а объем багажника увеличится.
Говорят, что Suzuki Jimny 2023 сохранит 1,5-литровый бензиновый двигатель, но его дополнят гибридной установкой от нового Suzuki Grand Vitara.
В Украине трехдверная версия Suzuki Jimny доступна по цене от 782500 грн. Автомобиль предлагается с уже упомянутым 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП или 4-скоростным «автоматом».
По материалам:
mmr.ua
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