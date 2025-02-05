Пятидверный Suzuki Jimny продали на три года вперед (фото) — Finance.ua
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Пятидверный Suzuki Jimny продали на три года вперед (фото)

Технологии&Авто
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Пятидверный Suzuki Jimny продали на три года вперед (фото)
Пятидверный Suzuki Jimny продали на три года вперед (фото)
Через четыре дня после запуска пятидверного Jimny Nomade в Японии Suzuki получила заказы на следующие 3,5 года.
Пятидверный Suzuki Jimny Nomade оказался невероятно популярен среди японских покупателей, что заставило автопроизводителя временно приостановить заказы. Спрос был настолько огромным, что у автопроизводителя не было другого выбора, кроме как временно приостановить заказы, поскольку поток запросов значительно превышает возможности производства.

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Всего через четыре дня после объявления о запуске Jimny Nomade в Японии Suzuki получила потрясающие 50 000 заказов. Учитывая, что производство для Японии ограничено скромными 1200 единицами в месяц, покупатели могут ждать примерно три с половиной года, прежде чем прибудет их новый внедорожник.
Пятидверный Suzuki Jimny продали на три года вперед (фото)
В сообщении на своем официальном веб-сайте Suzuki принесла извинения потенциальным покупателям за проблемы с объемами:
«Мы приносим извинения клиентам, рассматривающим возможность приобретения Jimny Nomad, из-за приостановки заказов. Искренне благодарим за интерес к нашей продукции. Jimny Nomad был очень хорошо принят, и мы получили заказы, значительно превышающие наши производственные возможности. В этой связи мы временно приостанавливаем заказы. Мы предоставим обновленную информацию о том, когда заказы будут вновь открыты, учитывая будущую производственную ситуацию. Мы искренне извиняемся за неудобства и ценим ваше понимание».
Удлиненная колесная база и дополнительный набор дверей делают небольшой внедорожник Suzuki более практичным и удобным благодаря размерам. Несмотря на то, что Jimny Nomade лишь на 340 мм длиннее трехдверной версии, он все равно остается компактным с длиной 3890 мм.
Пятидверный Suzuki Jimny продали на три года вперед (фото)
Jimny Nomade производится на заводе Suzuki Gurugram в Индии и экспортируется на рынки за пределы Японии, включая Юго-Восточную Азию, Южную Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток.
Несмотря на то, что Suzuki стремится выполнить текущие заказы как можно быстрее, еще нет графика, когда будут приняты новые запросы. Первые поставки в Японию намечены на 3 апреля. В ответ на огромный спрос Suzuki также отменила все запланированные выставочные мероприятия для Jimny Nomade в Японии.
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По материалам:
motorcar
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