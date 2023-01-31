Пятерка богатейших людей мира от Forbes: капиталы и последние изменения — Finance.ua

Пятерка богатейших людей мира от Forbes: капиталы и последние изменения
В течение нескольких последних недель в первой пятерке самых богатых людей мира зафиксировали серьезные изменения. За это время сменился как лидер рейтинга, так и сама тройка лидеров.
В настоящее время одной из главных новостей в мире финансов стали потери самого богатого человека Азии и индийского миллиардера Гаутама Адани. Кроме того, недавно сменился и лидер рейтинга Forbes.
Бернар Арно
Первое место в рейтинге богатейших людей мира занимает французский бизнесмен и владелец контрольного пакета акций компании LVMH Бернар Арно. Миллиардер вернул себе эту позицию в середине декабря 2022 года, сместив с пьедестала Илона Маска. На момент создания этого материала мировые издания публикуют следующие данные по капиталу Арно и его семьи:
- Согласно Forbes, эта сумма составляет 211,3 миллиарда долларов;
- По версии издания Bloomberg, состояние Бернара Арно оценивают в 190 миллиардов долларов.
Илон Маск
Далее следует основатель компаний Tesla и SpaceX, а также глава социальной сети Twitter. В целом, за последний год он зафиксировал серьезные потери. В основном это произошло из-за стремительного обесценивания акций производителя электрокаров Tesla.
К примеру, по состоянию на начало ноября 2022 года американский миллиардер потерял почти 50% от своего пикового состояния. На сегодняшний день он владеет капиталом в размере 181,3 миллиарда долларов, по данным Forbes. В то время как издание Bloomberg оценивает его состояние в 167 миллиардов долларов США.
Джефф Безос
В тройку лидеров вернулся основатель компании Amazon и бизнесмен Джефф Безос. Его финансы существенно зависят от позиции акций корпорации на рынке. На момент создания этого материала, американский предприниматель владеет состоянием в размере 125,4 миллиарда долларов, согласно Forbes. В то время как Bloomberg сообщает, что его капитал составляет 126 миллиардов долларов.
В последние месяцы эту позицию занимал индийский миллиардер Гаутам Адани. В течение трех последних торговых сессий подряд акции компаний Adani Group фиксируют серьезные потери, сообщает CNBC. Кроме того, личный капитал бизнесмена уменьшился на 71 миллиард долларов и, похоже, это не конец.
Кто еще в ТОП-5
Первую пятерку закрывают глава компании Oracle Ларри Эллисон и легендарный инвестор Уоррен Баффет. Их капиталы Forbes оценивают в 112,7 миллиарда долларов и 107,9 миллиарда долларов соответственно. Они оба усилили свои позиции. Добавим, что Баффет возглавляет рейтинг самых щедрых благотворителей США.
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