Пять вредных привычек, из-за которых ноутбук быстро выходит из строя — Finance.ua

Пять вредных привычек, из-за которых ноутбук быстро выходит из строя Сегодня 05:55 — Технологии&Авто

Чтобы продлить срок службы ноутбука и избежать дополнительных затрат на его ремонт, важно соблюдать правила использования данного устройства. К примеру, не следует класть рядом с работающим ноутбуком телефон. Некоторые другие привычки могут быстро повредить устройство.

Есть пять основных ошибок в эксплуатации ноутбуков, из-за которых они быстро ломаются.

Редкая чистка

Ноутбук необходимо очищать регулярно, включая внутреннюю часть, так как там может накапливаться много пыли. Рекомендуется производить очистку внутри ноутбука по меньшей мере один раз в год.

Термопаста

Также важно проводить периодическую замену термопасты. Термопасту следует менять каждые несколько лет, поскольку она со временем высыхает.

Температурный режим

Если ноутбук был на холоде, его нельзя сразу включать. Необходимо дать ему прогреться в тепле как минимум пару часов.

Работа на мягких поверхностях

Использование мягких поверхностей препятствует нормальной работе кулеров, что может привести к их перегреву и выходу из строя. К счастью, предотвратить проблему с перегреванием можно благодаря лайфхаку с лотком для яиц.

Сильная вибрация

Рекомендуется не использовать ноутбук во время поездок на автомобиле или в общественном транспорте, поскольку вибрация может нанести вред жесткому диску.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.