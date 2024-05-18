В Украине вырос спрос на автомобили из Китая в 1,5 раза: какие машины покупали украинцы в апреле — Finance.ua
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В Украине вырос спрос на автомобили из Китая в 1,5 раза: какие машины покупали украинцы в апреле

Технологии&Авто
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В Украине вырос спрос на автомобили из Китая в 1,5 раза: какие машины покупали украинцы в апреле
В Украине вырос спрос на автомобили из Китая в 1,5 раза: какие машины покупали украинцы в апреле, Фото: uzr.com.ua
В течение апреля украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Известно, что из этого количества приобрели 845 новых автомобилей (+66%) и 317 подержанных (+17%).
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В сообщении указано, что автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 1,6%.
При этом абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 77%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. Volkswagen iD.4 — 141 авто;
2. Honda M-NV — 72;
3. Nissan Ariya — 50;
4. BYD Song Plus — 52;
5. Chery Tiggo 4 Pro — 47 ед.
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Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

1. Volkswagen iD.4 — 68;
2. Nissan Ariya — 42;
3. Toyota bZ4X — 19;
4. Honda M-NV — 17;
5. Honda eNS1−15.
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По материалам:
Finance.ua
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