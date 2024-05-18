В Украине вырос спрос на автомобили из Китая в 1,5 раза: какие машины покупали украинцы в апреле — Finance.ua

В Украине вырос спрос на автомобили из Китая в 1,5 раза: какие машины покупали украинцы в апреле Сегодня 19:06 — Технологии&Авто

В Украине вырос спрос на автомобили из Китая в 1,5 раза: какие машины покупали украинцы в апреле, Фото: uzr.com.ua

В течение апреля украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Известно, что из этого количества приобрели 845 новых автомобилей (+66%) и 317 подержанных (+17%).

В сообщении указано, что автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 1,6%.

При этом абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 77%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. Volkswagen iD.4 — 141 авто;

2. Honda M-NV — 72;

3. Nissan Ariya — 50;

4. BYD Song Plus — 52;

5. Chery Tiggo 4 Pro — 47 ед.

Читайте также В Украине вдвое вырос спрос на электромобили в апреле: какие модели самые популярные

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

1. Volkswagen iD.4 — 68;

2. Nissan Ariya — 42;

3. Toyota bZ4X — 19;

4. Honda M-NV — 17;

5. Honda eNS1−15.

Дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.