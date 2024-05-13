ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине — Finance.ua
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ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине

Технологии&Авто
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ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине
ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине
В апреле украинские автомобилисты приобрели (точнее — именно столько зафиксировано вместе первых регистраций и официальных сделок купли-продажи сервисными центрами МВД) 42 тысячи легковушек группы SUV с пробегом, это сейчас рекордное значение для нашего рынка. При этом доля «джипов», как их иногда называют в обиходе, выросла за месяц с 26% до 29%. Об этом свидетельствует обзор рынка от Auto.Ria.
Такой необычный скачок объемов торгов на 49% в рамках одного сегмента (еще и не в сезон) требует отдельного комментария: если сравнить объемы импорта, то в апреле они упали на 9,5%. Внутренний же рынок вырос на значительные 75,8%, то есть с 19,3 тыс. в марте до 33,9 тыс. в апреле.

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Что это значит? Как отмечают специалисты Auto. Ria, во-первых — сегмент кроссоверов оказался самым массовым по количеству переоформленных автомобилей в течение 4 месяцев. Во-вторых — именно в апреле, накануне вступления в силу изменений в законодательство, которые потенциально позволяют изымать на оборонные нужды автомобили у физических лиц (если в собственности более 1 транспортного средства), произошел пик перерегистраций, а также официальных дарений автомобилей. Скорее всего, «переписывали» на членов семей или родственников. И не исключено, что подобные процессы будут продолжаться еще и в мае.
ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине

ТОП-10 моделей кроссоверов и внедорожников

с наибольшим количеством сделок купли-продажи на внутреннем рынке и/или первых регистраций «свежепригнанных» авто

1. Hyundai Tucson

Средняя цена подобных — $8500
ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине

2. BMW X5

Средняя цена подобных — $29 500
ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине

3. Toyota RAV4

Средняя цена подобных — $28 500
ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине

4. Volkswagen Tiguan

Средняя цена подобных — $23 200
ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине

5. Mitsubishi Outlander

Средняя цена подобных — $9300
ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине

6. Nissan Rogue

Средняя цена подобных — $16 000
ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине

7. Nissan Qashqai

Средняя цена подобных — $11 000
ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине

8. Hyundai Santa Fe

Средняя цена подобных — $9900
ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине

9. Volkswagen Touareg

Средняя цена подобных — $20 700
ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине

10. Mazda CX-5

Средняя цена подобных — $21 500
ТОП-10 кроссоверов с пробегом, которые чаще всего покупают в Украине
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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