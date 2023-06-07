Пять советов от эксперта, как выбрать перспективный инвестиционный проект — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пять советов от эксперта, как выбрать перспективный инвестиционный проект

Личные финансы
25
Пять советов от эксперта, как выбрать перспективный инвестиционный проект
При выборе инвестиционных активов и инструментов необходимо соблюдать некоторые правила.
Более подробно об этом на Fin Blogger Award рассказал Михаил Пацан, эксперт по финансовым рынкам и криптовалютам, основатель блокчейн-платформы «Amsets».
По его словам, первое, на что нужно смотреть: кто собственник, какой топ-менеджмент проекта. Как эти люди ведут бизнес, какие у них были истории до этого. И неважно инвестируете вы в стартап или государственные облигации (владельцем облигаций является государство). Главное — понять, кто этот бизнес сделал и как он будет управлять этим бизнесом. Это первое, с чего нужно начинать.
Второе: потенциал рынка, на котором работает проект. После того как мы понимаем, кто владелец, мы смотрим на то, каков потенциал рынка, в который инвестируете. Если идти в рынок, так называемый красный океан, где уже множество конкурентов и большое количество проектов, там почти невозможно конкурировать и вырасти. Или это большие капиталовложения с низкой маргинальностью. Поэтому нужно обязательно смотреть на потенциал рынка, где работает этот проект и на сколько он сможет расти. А зная владельцев, вы уже поймете, насколько они могут выбить конкурентов из этого рынка.
Третье: бизнес-модель. Вы смотрите, на чем компания зарабатывает, сможет ли она заработать на этом рынке, используя такую бизнес-модель. Заплатят ли люди за это деньги, или они не готовы будут платить по такой модели. Но какую бы вы модель ни выбрали, основная черта — создать или купить подешевле, продать подороже. Если эта модель работает, то любую компанию по ней нужно реализовать.
Эти три пункта — самые главные.
Четвертый: сколько нужно времени и ресурсов.
Пятый пункт: экономическая привлекательность инвестиций. Это возврат инвестиций и экономическая инвестиционная привлекательность данного финансового инструмента.
«Если вы будете придерживаться этих 5 пунктов, с 90% вероятностью вы инвестируете в хороший актив. Всегда лучшее время для инвестирования — это сегодня. Главное — правильно подобрать инвестиционные инструменты», — резюмировал Пацан.

Справка Finance.ua:

  • Маржинальность — это один из важнейших показателей в торговле. Расчет маржинальности позволяет оценить прибыль, которую принесет продажа одной единицы товара.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.