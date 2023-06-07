Пять советов от эксперта, как выбрать перспективный инвестиционный проект — Finance.ua

Пять советов от эксперта, как выбрать перспективный инвестиционный проект Сегодня 17:03 — Личные финансы

При выборе инвестиционных активов и инструментов необходимо соблюдать некоторые правила.

Михаил Пацан, эксперт по финансовым рынкам и криптовалютам, основатель блокчейн-платформы «Amsets». Более подробно об этом на Fin Blogger Award рассказалэксперт по финансовым рынкам и криптовалютам, основатель блокчейн-платформы «Amsets».

По его словам, первое, на что нужно смотреть: кто собственник, какой топ-менеджмент проекта. Как эти люди ведут бизнес, какие у них были истории до этого. И неважно инвестируете вы в стартап или государственные облигации (владельцем облигаций является государство). Главное — понять, кто этот бизнес сделал и как он будет управлять этим бизнесом. Это первое, с чего нужно начинать.

Второе: потенциал рынка, на котором работает проект. После того как мы понимаем, кто владелец, мы смотрим на то, каков потенциал рынка, в который инвестируете. Если идти в рынок, так называемый красный океан, где уже множество конкурентов и большое количество проектов, там почти невозможно конкурировать и вырасти. Или это большие капиталовложения с низкой маргинальностью. Поэтому нужно обязательно смотреть на потенциал рынка, где работает этот проект и на сколько он сможет расти. А зная владельцев, вы уже поймете, насколько они могут выбить конкурентов из этого рынка.

Третье: бизнес-модель. Вы смотрите, на чем компания зарабатывает, сможет ли она заработать на этом рынке, используя такую бизнес-модель. Заплатят ли люди за это деньги, или они не готовы будут платить по такой модели. Но какую бы вы модель ни выбрали, основная черта — создать или купить подешевле, продать подороже. Если эта модель работает, то любую компанию по ней нужно реализовать.

Эти три пункта — самые главные.

Четвертый: сколько нужно времени и ресурсов.

Пятый пункт: экономическая привлекательность инвестиций. Это возврат инвестиций и экономическая инвестиционная привлекательность данного финансового инструмента.

«Если вы будете придерживаться этих 5 пунктов, с 90% вероятностью вы инвестируете в хороший актив. Всегда лучшее время для инвестирования — это сегодня. Главное — правильно подобрать инвестиционные инструменты», — резюмировал Пацан.

Справка Finance.ua:

Маржинальность — это один из важнейших показателей в торговле. Расчет маржинальности позволяет оценить прибыль, которую принесет продажа одной единицы товара.

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