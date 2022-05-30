Пять смартфонов, которые чаще всего покупают в 2022 году — Finance.ua

Пять смартфонов, которые чаще всего покупают в 2022 году

Покупка нового гаджета — это настоящая проблема, ведь на рынке такой широкий ассортимент. У одних феноменальная камера, у других фантастический дизайн, у третьих инновационные функции — выбрать действительно трудно.

Эксперты портала china-review решили помочь и составили рейтинг смартфонов, которые чаще всего покупали за последнее полугодие.

Рейтинг самых популярных смартфонов на начало 2022 года:

Iphone 11 (от 20 000 грн)

Конечно, любой рейтинг включает хотя бы одну модель от Apple. Так сложилось, что эти «яблочные» аксессуары из года в год не теряют своей популярности. Несмотря на то, что после iPhone 11 вышло еще несколько новейших моделей, именно одиннадцатка раскупается наиболее активно.

Из плюсов пользователи выделяют отличную камеру, мощный процессор, широкий цветовой ассортимент корпуса и хорошую автономность. Из минусов — отсутствие адаптера для быстрой зарядки и недостаточное количество памяти (всего 64 ГБ в наименьшей конфигурации).

Samsung Galaxy S20 FE (от 18 000 грн)

Samsung — самый ярый конкурент Apple, и многие их модели имеют гораздо лучшие характеристики и более низкую стоимость. В 2021–2022 на пике популярности оказался смартфон Samsung Galaxy S20 FE. Приставка FE расшифровывается как Fan Edition, этим компания подчеркивает тот факт, что эта модель продумана для самых верных поклонников бренда и вобрала в себя все топовые характеристики.

Из плюсов — стильный дизайн, матовая задняя панель из прочного пластика, отличная камера и расширенные возможности для подключения к Интернету. Минусов в этой модели не обнаружили даже самые придирчивые пользователи.

iPhone SE 2020 (от 14 000 грн)

Пользователям нравится соотношение цены и качества в этом девайсе. Относительно недорогая модель получила флагманский процессор, такой как у iPhone 11, что довольно редкое явление. Среди других плюсов наличие влагозащиты, высокая производительность, есть беспроводная зарядка. Не обошлось и без минусов, и основное, по мнению большинства — отсутствие ночного режима камеры.

Xiaomi MI 10 Ultra (от 20 000 грн)

Фанаты Xiaomi ждали этой модели, ведь она является юбилейной, выпущенной в честь десятилетия компании, поэтому и вобрала в себя все лучшие характеристики. Смартфон имеет беспрецедентно крутую камеру, зарядку и экран.

Особого внимания заслуживает изогнутая AMOLED матрица, дающая невероятно реалистичное изображение. До полного заряда аккумулятора телефон должен заряжаться только 25 минут. Не обошлось и без минусов: отсутствует защита от влаги, и сам смартфон, по мнению многих, слишком массивный.

Poco X3 NFC (от 7000 грн)

Конечно, ни один рейтинг не обходится и без бюджетных моделей и в этом году на пике популярности Poco X3 NFC с отличными характеристиками и массой положительных отзывов. Мощный игровой процессор, большая память, отличный экран и шикарные камеры. Среди минусов называют большой вес телефона и комбинированный лоток.

По каким критериям лучше выбирать новый смартфон

Обычно, выбирая новый гаджет, 90% пользователей ориентируются на следующее:

Камера. В эру социальных сетей наличие хорошей камеры — один из важнейших моментов.

Память. Чем больше память, тем больше фотографий, видео и приложений можно загрузить. Смартфон с большим объемом памяти дольше не виснет и не глючит.



Батарея. Чем большую емкость имеет аккумулятор, тем лучше.



Не менее важным критерием для многих стильный дизайн, узнаваемость бренда и конечно же цена.

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