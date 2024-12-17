Пять случаев, когда у водителя могут забрать права — Finance.ua

Пять случаев, когда у водителя могут забрать права
Мнение, что лишение водительских прав грозит лишь за очень серьезные нарушения, например, пьяное вождение, ошибочно. За какие ошибки водители могут надолго потерять свои водительские удостоверения в Украине?
- Статья 121 КУоАП
Если дважды в год водитель был уличен за рулем транспортного средства с техническими неисправностями или без талона обязательного техосмотра.
Лишение прав на 3−6 месяцев.
- Статья 122 КУоАП
Невыполнение законных требований полиции, бегство с места ДТП, создание аварийной ситуации, управление транспортом при наличии временного ограничения прав.
Лишение прав от 3 месяцев до 2 лет.
- Статья 123 КУоАП
В случае выезда на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора с пассажирами или без них.
Лишение прав от 6 месяцев до 3 лет.
- Статья 124 КУоАП
Нарушение правил дорожного движения, спровоцировавшее ДТП.
Лишение прав от 6 месяцев до 1 года.
- Статья 130 КУоАП
Нетрезвое вождение и такое же повторное нарушение; при употреблении спиртного или наркотиков после ДТП.
Лишение прав от 1 года до 10 лет.
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