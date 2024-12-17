Пять привлекательных бюджетных смартфонов с отличными IPS-экранами — Finance.ua

Пять привлекательных бюджетных смартфонов с отличными IPS-экранами Сегодня 03:30 — Фондовый рынок

Пять привлекательных бюджетных смартфонов с отличными IPS-экранами

Журналисты издания AndroidInsider подготовили список из пяти привлекательных смартфонов с качественными IPS-экранами, которые доступны по цене. Каждый пользователь сможет найти в этом списке устройство, которое подойдет ему по вкусу и кошельку.

Экраны IPS славятся своей безопасностью, поскольку не мерцают и не выгорают. Они идеально подходят для использования детьми и при работе в статическом режиме. Однако в последнее время их стали использовать реже из-за снижения цен на AMOLED-экраны.

Кто вошел в рейтинг

POCO C61 оснащен IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессор Helio G36 обеспечивает легкую работу по базовым задачам. Хотя у этого смартфона нет NFC, он прекрасно подойдет для детей и как навигатор.

Redmi 12 оснащен IPS-экраном с разрешением Full HD, а процессор Helio G88 позволяет играть в игры на минимальных настройках. Кроме того, у него есть NFC и камера с ночным режимом, что делает его еще более привлекательным для пользователей.

HONOR X7c выделяется стильным дизайном и IPS-экраном с частотой обновления и разрешением HD+, что обеспечивает высокое качество изображения. Процессор Snapdragon 685 справляется с задачами без задержек, обеспечивая плавную работу устройства. Однако камера 108 МП делает отличные снимки, но не так хорошо работает во время видеосъемки.

TECNO Pova 6 Neo оснащен емким аккумулятором на 7000 мАч, который обеспечивает длительное время работы. FullHD-экран с частотой обновления 120 Гц позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями. Стереодинамики с эффектами Dolby Atmos и процессор Helio G99 обеспечивают высокое качество звука.

Realme 13 5G — настоящий флагман, оснащенный IPS-экраном с функцией Always-on-Display, что делает его незаменимым помощником в повседневной жизни. 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией обеспечивает четкость снимков, а процессор Dimensity 6300 и батарея емкостью 5000 мАч со быстрой зарядкой делают его еще более привлекательным выбором.

itechua По материалам:

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