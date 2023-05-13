Пять правил рационального финансового поведения — Finance.ua

Пять правил рационального финансового поведения Сегодня 11:34 — Личные финансы

Пять правил рационального финансового поведения

Финансовое поведение человека формируется на основе понимания ценности денег, умения их эффективно использовать. Достичь рационального финансового поведения можно, научившись управлять собственными финансами.

Об этом сообщают специалисты Финкульта.

Основные правила рационального финансового поведения

1. Собственноручно написанный личный финансовый план и правильно определенные финансовые цели помогут двигаться к поставленным целям и достижению финансовой устойчивости.

2. Разумное финансовое планирование и контроль за издержками. Не нужно совсем отказываться от расходов, но стоит задуматься, какие из них лишние, без каких покупок можно обойтись.

3. Формируйте сбережения и управляйте инвестициями. Например, инвестировать можно в военные облигации, считающиеся аналогом государственного займа. Военные облигации выпускаются специально для финансирования нужд армии. Приобрести облигации может каждый, у кого есть не менее 1 тысячи гривен.

Читайте также Как обеспечить ребенку финансовую подушку на будущее: правила финансового воспитания

4. Принимая финансовые решения, учитывайте возможные риски и оценивайте возможные последствия, снизив возможные финансовые затраты.

Желательно составлять чек-лист перед дорогой покупкой и задать себе три вопроса:

Действительно ли мне это нужно?

Соответствует ли цена подлинной ценности?



Насколько легко эту вещь продать?



Заблаговременно сформированная финансовая подушка безопасности, по меньшей мере, на шесть месяцев поможет снизить материальные затраты в ситуации на случай безработицы, непредвиденных обстоятельств и придаст уверенности в завтрашнем дне.

5. От потери сбережений можно уберечься даже в условиях военного положения, разместив средства на депозитные счета.

Банковские депозиты считаются надежным способом хранения средств, чем хранение наличных дома. Сегодня все банки в Украине являются участниками Фонда гарантирования. В случае банкротства банка вкладчики могут рассчитывать на компенсацию средств, хранящихся на текущих карточных и депозитных счетах.

Важно знать, что на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения Фонд гарантирует 100% средств по вкладам ФЛ и ФЛП. По истечении трехмесячного срока максимальная сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.