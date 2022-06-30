Пять компаний из Китая нарвались на санкции США из-за поставок в россию — Finance.ua
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Пять компаний из Китая нарвались на санкции США из-за поставок в россию

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США ввели санкции против пяти китайских компаний. Эти компании попали в списки за то, что поддерживали российскую военную и оборонно-промышленную базу. В их числе — Connec Electronic, World Jetta, Logistics Limited, King Pai Technology и Winninc Electronic. Теперь они не могут попасть на американский рынок.
Об этом сообщило издание Financial Times (FT).
Информацию подтвердило агентство Reuters, ссылаясь на документы министерства торговли США.
Отмечается, что попавшие в список китайские компании поставляли товары российскому ВПК еще до начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Однако указано, что они «продолжают заключать контракты на поставку российским организациям, подпадающим под санкции».
«Сегодняшнее решение посылает мощный сигнал юридическим и физическим лицам по всему миру: если они будут пытаться поддерживать россию, США отрежут их от своего рынка», — отметил заместитель министра торговли США Алан Эстевес.
В то же время представитель МИД Китая Чжао Лицзянь не подтвердил и не опроверг обвинения США в адрес компаний. Однако он повторил, что Китай выступает против санкций США в отношении россии.
«Китай и россия осуществляют нормальное торговое сотрудничество на основе взаимного уважения и взаимной выгоды. Никакая третья сторона не должна вмешиваться или ограничивать это», — заявил Лицзянь на пресс-конференции в Пекине 29 июня.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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