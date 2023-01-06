Пять флагманских смартфонов, которые в 2022 году были лучшими «за свои деньги» — Finance.ua

Пять флагманских смартфонов, которые в 2022 году были лучшими «за свои деньги» Сегодня 23:30 — Технологии&Авто

Xiaomi 12 назвали лучшим Android-смартфоном 2022 года до $500 / фото Xiaomi

Редакция портала Gizchina проанализировала рынок смартфонов в премиум-классе стоимостью менее $500 или 18 000 грн и составила соответствующий топ из пяти лучших моделей с соответствующими характеристиками.

В финальный список в 2022 году попали модели от Poco, Realme, Xiaomi, Lenovo и Motorola. Некоторые из них вышли еще в начале года и стоили дороже $500, но успели существенно подешеветь с того момента.

Первое место досталось младшей версии Xiaomi 12. Она получила 6.28-дюймовую AMOLED-матрицу со встроенным сканером пальца, разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц. За производительность отвечает Snapdragon 8 Gen 1, а питание обеспечивает аккумулятор емкостью 4500 мАч.

За ним следует Redmi K50 Extreme Edition — копия Xiaomi 12, но с другим железом. У него 6.7-дюймовый AMOLED-экран, та же частота 120 Гц, но процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарея на 5000 мАч с зарядкой 120 Вт.

Тройку лидеров замыкает Lenovo Legion Y70. Из главных «фишек» здесь — дисплей 144 Гц и поддержка HDR10+ с Dolby Vision. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп, а в составе основной сенсоры на 50+13+2 Мп с шириком и макро.

На четвёртом и пятом месте расположились доступный флагман для геймеров POCO F4 GT, выделяющийся на фоне своих конкурентов наличием выдвижных кнопок, которые могут использоваться в играх, и Moto Edge x30 с рекордной селфи-камерой на 60 Мп.

УНІАН По материалам:

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