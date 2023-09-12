путин впервые прокомментировал проблемы с курсом рубля — Finance.ua

путин впервые прокомментировал проблемы с курсом рубля Сегодня 15:32 — Валюта

путин впервые прокомментировал проблемы с курсом рубля

Для ослабления курса российского рубля существует несколько причин.

Об этом сказал президент рф владимир путин на Восточном экономическом форме во Владивостоке во вторник, 12 сентября.

«Связано это со многими факторами, в том числе с возвратом или невозвратом частично валютной выручки от наших крупнейших экспортеров», — заявил он и заверил, что не видит «непреодолимых проблем» с курсом рубля.

По словам путина, когда доллар был 60 рублей, то логистические цепочки для импорта не были отлажены.

«Сейчас импорт все большего и большего объема поступает на наш рынок — это значит, что иностранная валюта все больше и больше востребована. И другие факторы… Но в целом это управляемые факторы. Мы их видим, понимаем и ЦБ их видит. Резких движений никто не будет делать», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о возможных мерах валютного контроля для укрепления рубля.

Напомним, в августе курс доллара в россии превысил 100 рублей, а евро стоил более 111 рублей. Это были рекордные показатели с марта 2022 года.

В ответ Центробанк рф на экстренном заседании повысил ключевую ставку до 12% годовых. Сейчас рубль на бирже стоит 95 рублей, а евро — 102 рубля.

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