путин согласился на переговоры о возобновлении «зерновой сделки» с Эрдоганом — Finance.ua
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путин согласился на переговоры о возобновлении «зерновой сделки» с Эрдоганом

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В начале встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября президент рф путин заявил, что открыт к обсуждению возобновления участия россии в «зерновой сделке».
Обоих президентов, как сообщает «Европейская правда», цитирует агентство Reuters.
Эрдоган заявил, что вопрос зернового коридора из Украины является важнейшим в его переговорах с российским коллегой.
«Важнейший шаг, на который сегодня все смотрят в отношениях между Турцией и россией, — это зерновой коридор. Я считаю, что сообщение на пресс-конференции будет очень важным шагом, особенно для слаборазвитых стран Африки», — подчеркнул Эрдоган, который призывает россию вернуться к зерновой инициативе.
В то же время путин заявил Эрдогану, что рф открыта для обсуждения Черноморского зернового соглашения.
«Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о „зерновой сделке“. Мы открыты к переговорам по этому вопросу», — добавил президент россии.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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