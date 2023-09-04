путин согласился на переговоры о возобновлении «зерновой сделки» с Эрдоганом — Finance.ua

путин согласился на переговоры о возобновлении «зерновой сделки» с Эрдоганом Сегодня 15:15

В начале встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября президент рф путин заявил, что открыт к обсуждению возобновления участия россии в «зерновой сделке».

Обоих президентов, как сообщает «Европейская правда», цитирует агентство Reuters

Эрдоган заявил, что вопрос зернового коридора из Украины является важнейшим в его переговорах с российским коллегой.

«Важнейший шаг, на который сегодня все смотрят в отношениях между Турцией и россией, — это зерновой коридор. Я считаю, что сообщение на пресс-конференции будет очень важным шагом, особенно для слаборазвитых стран Африки», — подчеркнул Эрдоган, который призывает россию вернуться к зерновой инициативе.

В то же время путин заявил Эрдогану, что рф открыта для обсуждения Черноморского зернового соглашения.

«Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о „зерновой сделке“. Мы открыты к переговорам по этому вопросу», — добавил президент россии.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.