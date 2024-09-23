путин пытается перестроить мировую торговлю — и терпит неудачу, — WSJ Сегодня 07:15

В условиях экономического кризиса, вызванного вторжением в Украину, россия попыталась отказаться от торговли с Западом и наладить новые связи с азиатскими государствами — Китаем и Индией — в обход санкций. Однако переориентировать сложившиеся десятилетиями торговые отношения и маршруты оказывается непросто.

Как пишет The Wall Street Journal , в этом году США ввели новые правила, повышающие риск штрафов для иностранных банков, работающих с россией. Эти вторичные санкции ограничили рост торговли между россией и ее новыми торговыми партнерами.

россии удалось переориентировать поставки нефти

Нефть можно перевозить по всему миру крупными танкерами, а не стационарными трубопроводами. Таким образом россия смогла обойти навязанное Западом ограничение цен, перевозя нефть на так называемом теневом флоте устаревших танкеров, на которые ограничения не действуют.

С газом все сложнее

Большая часть российского экспорта газа ранее уходила в Европу по трубопроводам. При этом у россии лишь ограниченные трубопроводные мощности, идущие в Китай, до сих пор Пекин препятствовал одобрению нового масштабного газопровода между двумя странами.

Природный газ можно сжижать и перевозить на специализированных танкерах, но возможности россии в этой области ограничены. Кроме того, санкции США в отношении нового крупного российского проекта по производству СПГ еще больше усложняют перспективы москвы, пишет WSJ.

Задержки на железной дороге замедляют экспорт

Имеющиеся железнодорожные линии не справляются с увеличенными объемами торговли россии с Азией. В результате угольный сектор, традиционно имеющий приоритетный доступ к железной дороге, оказался под угрозой со стороны других грузов, включая лес, сталь и контейнерные перевозки. Экспорт российских углей на ключевой китайский рынок и доходы бюджета, которые он приносит, в последние месяцы стагнируют, отмечает WSJ.

Доступ к рынкам других стран осложнен

москва надеялась, что сможет активизировать перевозку через Северный Ледовитый океан — по этому маршруту путь из западных портов россии в Японию длится около 18 дней по сравнению с 37 днями по Суэцкому каналу. Однако санкции США препятствуют возможности москвы получить ледоколы, и, по словам экспертов, рост объемов грузов, следующих по этому маршруту, в последние годы остановился.

россия также стремится вдвое сократить время экспорта на рынок Индии, используя так называемый транспортный коридор «Север-Юг» через Иран. Однако отсутствие железнодорожной инфраструктуры в Иране, ограничение пропускной способности портов и неопределенность с источниками финансирования задерживают реализацию планов по созданию этого маршрута, говорят эксперты.

УНІАН По материалам:

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