путин предлагает создать в Турции «газовый хаб» и там формировать цены — Finance.ua

путин предлагает создать в Турции «газовый хаб» и там формировать цены Сегодня 05:48 — Энергетика

путин предлагает создать в Турции «газовый хаб» и там формировать цены

Президент россии владимир путин на встрече с президентом Турции повторил свою идею о том, что Турция могла бы быть газовым хабом для продажи газа в Европу и другие страны и площадкой для формирования цены на газ.

Об этом сообщает российский «Интерфакс».

«Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, мы могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продажи в третьи страны, прежде всего европейские — конечно, если они в этом заинтересованы. И в процессе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, это была бы площадка не только для поставок, но и определения цен... Сейчас они заоблачны, а мы могли бы спокойно регулировать их на нормальном рыночном уровне без какой-либо политической окраски», — заявил путин.

Тезис о «газовом хабе» в Турции на замену поврежденным «Северным потокам» чиновники рф также активно продвигали накануне на энергетическом форуме в москве. путин в своем выступлении также заявил, что взрывы на «Северных потоках» выгодны США, Польше и Украине.

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Економічна Правда По материалам:

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