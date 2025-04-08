путин подписал закон, который разрешает привлекать к работе подростков в выходные дни и во время каникул — Finance.ua
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путин подписал закон, который разрешает привлекать к работе подростков в выходные дни и во время каникул

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В россии разрешили работодателям официально привлекать к работе подростков в выходные и нерабочие дни во время каникул.
Как передает Укринформ, об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Фейсбуке.
Глава Кремля подписал закон, позволяющий работодателям привлекать к работе подростков в возрасте 14−18 лет в выходные и нерабочие дни во время каникул.
Подростки смогут официально работать, но исключительно по направлению государственной службы занятости и в составе так называемых «студенческих отрядов, молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой».
Как подчеркнули в ЦПД, такими решениями Кремль одновременно пытается решить острую проблему нехватки работников рабочих специальностей, прежде всего на предприятиях ВПК, возникшей в результате полномасштабной войны против Украины, и усилить идеологическую обработку подростков, ведь их работа будет возможна исключительно под контролем государства.
Несмотря на заверения российской пропаганды в «успехах экономики рф», ситуация ухудшается, в частности из-за «кадрового голода», что вынуждает власть россии стимулировать привлечение детского труда, подчеркнули в ЦПД.
По материалам:
Укрінформ
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