путин подписал «указ» о передаче в управление россии Запорожской АЭС Сегодня 18:15 — Казна и Политика

путин подписал «указ» о передаче в управление россии Запорожской АЭС

Президент россии владимир путин 5 октября поручил передать в федеральную собственность Запорожскую АЭС. Ранее россияне создали компанию по управлению ЗАЭС. В «Энергоатоме» назвали это решение «ничтожным».

Об этом говорится на сайте кремля.

«Правительству российской федерации обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и другого имущества, необходимого для ее деятельности», — говорится в указе путина.

В «указе» также говорится, что управлять ЗАЭС «до 1 января 2028 года» назначено акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

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