путин подписал «указ» о передаче в управление россии Запорожской АЭС — Finance.ua
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путин подписал «указ» о передаче в управление россии Запорожской АЭС

Казна и Политика
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путин подписал «указ» о передаче в управление россии Запорожской АЭС
путин подписал «указ» о передаче в управление россии Запорожской АЭС
Президент россии владимир путин 5 октября поручил передать в федеральную собственность Запорожскую АЭС. Ранее россияне создали компанию по управлению ЗАЭС. В «Энергоатоме» назвали это решение «ничтожным».
Об этом говорится на сайте кремля.
«Правительству российской федерации обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и другого имущества, необходимого для ее деятельности», — говорится в указе путина.
В «указе» также говорится, что управлять ЗАЭС «до 1 января 2028 года» назначено акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».
По материалам:
suspilne.media
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