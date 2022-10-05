путин подписал «указ» о передаче в управление россии Запорожской АЭС — Finance.ua

путин подписал «указ» о передаче в управление россии Запорожской АЭС
Президент россии владимир путин 5 октября поручил передать в федеральную собственность Запорожскую АЭС. Ранее россияне создали компанию по управлению ЗАЭС. В «Энергоатоме» назвали это решение «ничтожным».
Об этом говорится на сайте кремля.
«Правительству российской федерации обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и другого имущества, необходимого для ее деятельности», — говорится в указе путина.
В «указе» также говорится, что управлять ЗАЭС «до 1 января 2028 года» назначено акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».
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