путин нашел способ, как поддержать отрезанную от Запада экономику рф, — The Economist Сегодня 20:28

путин тратит большие средства на войну в Украине. По данным Министерства обороны США, россия потратила на вторжение более 200 миллиардов долларов, или 10% ВВП. Теперь путин планирует инвестировать значительные средства в инфраструктуру, которая позволит экономике процветать, даже будучи отрезанной от Запада.

Об этом говорится в публикации The Economist

Отмечается, что в течение следующего десятилетия российское государство планирует вложить $70 млрд в строительство транспортных путей, которые соединят страну с важными торговыми партнерами в Азии и на Ближнем Востоке. Львиную долю средств получат Дальний Восток и Крайний Север россии. Сумма поменьше пойдет на Международный транспортный коридор «Север-Юг» (INSTC). Этот проект призван соединить россию с Индийским океаном через Иран. Чиновники обещают рост трафика на всех незападных торговых путях.

По словам журналистов, война в Украине уже перенаправила поток российских товаров. Страны, не присоединившиеся к западным санкциям во главе с Китаем и Индией, заменили утраченную торговлю с Западом. Неразвитая инфраструктура на востоке страны ограничивает экспорт в Азию, и товары часто приходится перевозить обходным путем через черноморские и балтийские порты, а также через Суэцкий канал. Российские чиновники обеспокоены блокированием этого маршрута и тем, что влияние НАТО на такие важные артерии, как Босфор, может привести к дополнительным ограничениям. Пытаясь увеличить экспорт и оградить коммерческие связи от вмешательства, россия инвестирует в связи с дружественными странами. «Транспортный коридор Север-Юг должен стать примером широчайшего международного сотрудничества», — заявлял путин.

Когда-то российские чиновники уклонялись от развития инфраструктурных связей с Китаем и Ираном, поскольку европейская торговля была достаточно прибыльной. Изменение структуры торговли изменило и расчеты. В прошлом году товарооборот между россией и Китаем достиг рекордных 240 миллиардов долларов, что на две трети больше, чем в 2021 году.

Первый железнодорожный мост через реку Амур, естественную границу россии с Китаем, открылся в 2022 году. В прошлом году было дано добро на строительство еще одного. россия хочет увеличить объемы грузов на Северном морском пути с 36 млн до 200 млн тонн к 2030 году. Это судоходный путь, который проходит вдоль ее арктического побережья к восточному Китаю.

Еще несколько лет назад российские фирмы также избегали Ирана, опасаясь западных санкций. Теперь эти два изгоя преследуют INSTC с новой силой. В прошлом году россия согласилась финансировать иранскую железную дорогу Рашт-Астара. путин заявил, что после завершения строительства указанного участка железной дороги «значительно диверсифицирует глобальные транспортные потоки», превратив Иран в выход для российских товаров, следующих на Ближний Восток, в Азию и далее. Индия же является главным призом. В отличие от Китая, ее спрос на уголь и нефть, по прогнозам, будет оставаться высоким по меньшей мере до 2030 года.

УНІАН По материалам:

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