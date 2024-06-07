Путь к членству в ЕС: законодательство Украины приблизили к европейскому в сфере финуслуг и предпринимательства — Finance.ua

Путь к членству в ЕС: законодательство Украины приблизили к европейскому в сфере финуслуг и предпринимательства
Сегодня Украина обеспечила приближение законодательства к законодательству Европейского Союза в таких сферах, как финансовые услуги (в части предотвращения отмывания денег) и предпринимательство (в части бухгалтерского учета и финансовой отчетности).
Об этом заявил первый заместитель министра финансов Денис Улютин во время встречи с представителями Генерального Директората Европейской Комиссии по вопросам политики соседства и переговоров по расширению (DG NEAR) по подготовке к двусторонним встречам в рамках официального скрининга.
«С момента полномасштабного вторжения рф ЕС предоставил Украине почти 32 млрд евро прямой бюджетной поддержки, из которых уже 6 млрд евро в этом году. Минфин прилагает значительные усилия для гармонизации таможенной системы и таможенного законодательства с системой и законодательством ЕС, законодательства в сфере налогообложения, а также других сфер в соответствии с компетенцией Минфина», — заявил Улютин.
Таможенная сфера:
- идет активный процесс подготовки ко второму чтению правительственного законопроекта о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза, которым предусмотрено приведение таможенного законодательства в соответствие с законодательством ЕС;
- начата работа по подготовке нового Таможенного кодекса Украины;
- продолжаются работы по развитию программы Авторизированного экономического оператора (АЭО).
Сфера налогообложения:
- готовятся изменения в законодательство в части приведения некоторых норм Налогового кодекса Украины в соответствие с законодательством ЕС, в том числе в случаях, когда существует риск двойного налогообложения или неналогообложения налогом на добавленную стоимость;
- принят в I чтении ВР проект закона, направленный на приведение ставок акцизного налога на табачные изделия в соответствие с минимальными уровнями, учитывая, что предыдущий график в связи с высоким уровнем инфляции не достиг ожидаемых эффектов.
Также проведен ряд мероприятий по направлению управления государственными финансами, а именно:
- возобновлено среднесрочное бюджетное планирование;
- утверждена Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2024−2026 годы и Дорожная карта реформирования управления публичными инвестициями.
«Продолжаем и далее гармонизировать наше законодательство с европейскими стандартами для скорейшего вступления в ЕС», — отметил первый заместитель министра финансов.
Справка Finance.ua:
- недавно Европейская Комиссия завершила разъяснительные сессии с Украиной и Молдовой — странами-кандидатами на вступление в ЕС;
- ожидается, что с июля 2024 года Еврокомиссия начнет следующий этап скрининга — двусторонние встречи со странами-кандидатами, в ходе которых Украина будет представлять состояние приближения национального законодательства к законодательству ЕС по каждому переговорному разделу.
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