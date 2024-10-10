ПУМБ запускает приложение, позволяющее принимать бесконтактные оплаты через смартфон — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

ПУМБ запускает приложение, позволяющее принимать бесконтактные оплаты через смартфон

Финтех и Карты
49
ПУМБ запускает приложение, позволяющее принимать бесконтактные оплаты через смартфон
ПУМБ запускает приложение, позволяющее принимать бесконтактные оплаты через смартфон
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) при поддержке международной платежной системы Visa, глобального лидера в сфере цифровых платежей, реализовал сервис на основе технологии Tap to Phone, позволяющей использовать смартфон как POS-терминал.
Теперь клиенты банка, загрузив приложение Терминал ПУМБ, могут получать оплату за свои товары и услуги просто через существующий смартфон на операционной системе Android, оснащенный NFC-чипом.
«Мы в Visa гордимся, что все больше банков Украины внедряют решения на основе Tap to Phone — технологии, которая открывает мир безналичных расчетов даже для самых небольших предпринимателей в несколько кликов, — комментирует Светлана Чирва, вице-президент, региональная менеджер Visa в Украине и Молдове. — Сегодня вопрос поддержки МСБ в Украине важен как никогда, ведь именно предприниматели остро ощущают бремя экономического кризиса, в то же время больше всего прилагают усилий к поддержке экономики. Продолжаем сотрудничать с украинскими партнерами, развивая платежную инфраструктуру и помогая бизнесу расти».
«Для малого и микро бизнеса в Украине уже стало непременным стандартом предоставление качественного и быстрого сервиса. Именно поэтому мы как банк-партнер к ряду имеющихся технологических решений добавляем Терминал — возможность принимать бесконтактные платежи где угодно при любых условиях, — отмечает Сергей Магдич, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ. — Используя наши решения, предприниматель может быть уверен в защищенности: ведь технология предусматривает передовые стандарты телефонной безопасности, выгодности и доступности: ПУМБ имеет собственный надежный процессинг, покупатель получает чек удобным способом на почту или SMS-сообщением, а продавец видит зачисление средств в режиме онлайн».
Чтобы воспользоваться сервисом Терминал ПУМБ, клиентам достаточно сделать несколько шагов:
  • подать заявку на подключение в мобильном приложении ПУМБ Digital (для новых клиентов — установить приложение и открыть счет в ПУМБ через Дію);
  • получить сообщения с рекомендациями установить приложение ПУМБ Терминал и авторизироваться в нем.
Технология Visa Tap to Phone доступна в Украине с 2019 года и с тех пор открыла тысячам украинских предпринимателей доступ к удобным и безопасным цифровым платежам. Она использует те же высокие стандарты безопасности, что и традиционные POS-системы, в то же время позволяя сэкономить средства на аренду терминала и время для изучения инструкции и установки программного обеспечения. Решения на основе Visa Tap to Phone подходят «мобильным» бизнесам типа служб доставки, такси или специалистов, предоставляющих услуги с выездом к клиенту (репетиторы, сантехники, визажисты и т. п.), торговым точкам временного формата (pop-up магазинам, продавцам на рынках), а также тем, кто только что начал собственное дело с небольшим стартовым капиталом и стремится избежать лишних затрат.
Информация о Visa
Visa (NYSE: V) — мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Наша миссия — объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает расти благосостоянию людей во всем мире и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте Visa.com.ua.
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) является крупнейшим украинским банком с частным капиталом, почти 33 года стабильно работающим на банковском рынке Украины. Банку доверяют 130 тысяч корпоративных клиентов и 1,6 млн клиентов — физических лиц.
ПУМБ по решению регулятора находится в перечне системно важных для страны банков.
По материалам:
ПУМБ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.